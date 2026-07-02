Evacuadas más de 3000 personas por un incendio forestal en Cataluña Norte

Un violento incendio ha obligado a evacuar este jueves a más de 3000 personas en el Rosellón, en la Cataluña Norte. La mayoría de afectados se alojaban en tres campings de la localidad de Canet de Rosselló.

Según los servicios de seguridad de la región, el siniestro se ha producido por la explosión de una bombona de gas y han alcanzado tres campings y un puerto deportivo.

Ante el altísimo riesgo de incendio forestal que existe en todo el territorio, el prefecto del Pirineo Oriental ha pedido extremar las medidas de vigilancia para evitar que el fuego se extienda más y proteger a la población.

Como consecuencia del incendio, hay seis heridos leves, entre ellos un menor y un bombero que trabajaba en las labores de extinción.