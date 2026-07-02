INCENDIO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Evacuadas más de 3000 personas por un incendio forestal en Cataluña Norte

El fuego se ha originado por la explosión de una bombona de gas en la localidad de Santa María la Mar, que avanza sin control hacia los campings por efecto del viento y el calor.
Publicidad
Sutea
18:00 - 20:00
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un violento incendio ha obligado a evacuar este jueves a más de 3000 personas en el Rosellón, en la Cataluña Norte. La mayoría de afectados se alojaban en tres campings de la localidad de Canet de Rosselló. 

Según los servicios de seguridad de la región, el siniestro se ha producido por la explosión de una bombona de gas y han alcanzado tres campings y un puerto deportivo

Ante el altísimo riesgo de incendio forestal que existe en todo el territorio, el prefecto del Pirineo Oriental ha pedido extremar las medidas de vigilancia para evitar que el fuego se extienda más y proteger a la población.

Como consecuencia del incendio, hay seis heridos leves, entre ellos un menor y un bombero que trabajaba en las labores de extinción.

Cataluña Francia Incendios Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Rescatado con vida después de ocho días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

Un hombre ha sido rescatado con vida de entre los escombros ocho días después de los terremotos en Venezuela. Desde que el pasado domingo contactaran con él, unas 100 personas han trabajado día y noche para intentar llegar y sacar a Hernán Gil. Le han podido pasar agua y cuidarlo en todo momento. Así, la operación de 72 horas ha tenido el mejor desenlace posible.

Cargar más
Publicidad
X