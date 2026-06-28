Carrera contrarreloj para los equipos de rescate en Venezuela
Equipos de salvamento y rescate, personal médico y bomberos de distintos países se afanan por encontrar vida entre las pilas de escombros que los terremotos han dejado a su paso. Los grupos de trabajo se concentran en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada, y, aunque a medida que pasan las horas las probabilidades de encontrar supervivientes disminuyen, los últimos rescates han abierto una ventana a la esperanza.
Las cifras
El doble seísmo ha dejado a su paso centenares de muertos, heridos y desaparecidos, aunque continúan las labores de rescate con la esperanza de encontrar a más personas con vida.
- 1 430 muertos, 3.238 heridos y más de 50 000 personas desaparecidas.
- 9 españoles fallecidos y 131 desaparecidos.
- 1 vasca fallecida y 2 desaparecidos
Unión Europea
La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha informado este domingo de las medidas adoptadas por la Unión Europea:
- 5 millones de euros en ayuda de emergencia para las comunidades afectadas en Venezuela.
- Activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para desplegar equipos de búsqueda y rescate, bomberos y personal médico.
- Sistema de satélites Copernicus prestando apoyo a los equipos de emergencia, ayudando a cartografiar los daños y a dirigir la ayuda.
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