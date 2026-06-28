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Carrera contrarreloj para los equipos de rescate en Venezuela

96 horas después del doble terremoto que ha sacudido el país, equipos de salvamento y rescate de todo el mundo continúan trabajando sin descanso para localizar a más supervivientes.
AME5338. LA GUAIRA (VENEZUELA), 27/06/2026.- Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

Equipos de rescate intentan encontrar personas con vida entre los escombros. Foto: Efe.

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Agencias | EITB

Última actualización

Equipos de salvamento y rescate, personal médico y bomberos de distintos países se afanan por encontrar vida entre las pilas de escombros que los terremotos han dejado a su paso. Los grupos de trabajo se concentran en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada, y, aunque a medida que pasan las horas las probabilidades de encontrar supervivientes disminuyen, los últimos rescates han abierto una ventana a la esperanza.

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Las cifras

El doble seísmo ha dejado a su paso centenares de muertos, heridos y desaparecidos, aunque continúan las labores de rescate con la esperanza de encontrar a más personas con vida.

  •  1 430 muertos, 3.238 heridos y más de 50 000 personas desaparecidas.
  • 9 españoles fallecidos y 131 desaparecidos.
  • 1 vasca fallecida y 2 desaparecidos

Unión Europea

La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha informado este domingo de las medidas adoptadas por la Unión Europea:

  • 5 millones de euros en ayuda de emergencia para las comunidades afectadas en Venezuela.
  •  Activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para desplegar equipos de búsqueda y rescate, bomberos y personal médico.
  • Sistema de satélites Copernicus prestando apoyo a los equipos de emergencia, ayudando a cartografiar los daños y a dirigir la ayuda.
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