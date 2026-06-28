Carrera contrarreloj para los equipos de rescate en Venezuela

Las cifras

El doble seísmo ha dejado a su paso centenares de muertos, heridos y desaparecidos, aunque continúan las labores de rescate con la esperanza de encontrar a más personas con vida.

1 430 muertos, 3.238 heridos y más de 50 000 personas desaparecidas.

9 españoles fallecidos y 131 desaparecidos.

1 vasca fallecida y 2 desaparecidos

Unión Europea

La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha informado este domingo de las medidas adoptadas por la Unión Europea: