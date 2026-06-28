Estabilizado el incendio de Ezcabarte, en el que hay puntos calientes cerca del perímetro
El incendio que comenzó el jueves en Ezcabarte se ha dado por estabilizado, según ha indicado este domingo la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha explicado que en este momento no hay frentes activos, aunque sí hay puntos calientes cerca del perímetro.
Las labores este domingo se van a centrar sobre todo en trabajo terrestre. Los medios que se van a disponer a nivel aéreo van a ser para hacer vigilancia de los puntos calientes.
Trabajan sobre el terreno ocho brigadas, con personal de medio ambiente y con el bulldozer que está haciendo el ensanche del perímetro.
A nivel operativo lo que se espera, si las condiciones son favorables a partir de la tarde, es ir "desescalando poco a poco" los medios, pero mantener brigadas durante los próximos días.
"Hoy tenemos mejores noticias. El incendio se da por estabilizado. No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro", ha declarado Chivite en su visita de hoy al Puesto de Mando Avanzado, situado en Unzu.
"Por lo tanto, esto va a requerir que sigan trabajando durante unos cuantos días más para que estos puntos calientes acaben de extinguirse totalmente", ha añadido.
El descenso de temperaturas y la humedad en la zona del incendio, y en el conjunto de Navarra, también han ayudado a mejorar la situación. En ese sentido, Chivite ha añadido que se levantan desde ya mismo todas las restricciones que había, tanto para labores agrícolas como forestales, en el conjunto de la Comunidad" Foral.
Chivite ha puesto en valor "la buena coordinación que ha habido entre todos los actores, empezando por bomberos, protección civil, forestales, los sanitarios que hemos tenido aquí, Bidean, Policía Foral, Guardia Civil, también los agricultores que intervinieron desde el minuto uno".
"La previsión para los próximos días es que haya más humedad. Por lo tanto, eso les ayudará también a los profesionales a terminar de atajar bien este incendio ante posibles subidas de temperaturas que haya más adelante", ha comentado.
Las previsiones iniciales es que el incendio ha afectado a unas 400 hectáreas, pero en los próximos días técnicos de medio ambiente harán una valoración del conjunto del perímetro que ahora mismo está acotado.
La zona afectada es vegetación y no se han visto dañadas ninguna infraestructura. La única afección en este sentido fue el corte que se tuvo que realizar en la línea de alta tensión que cruza hacia Anoz para que los helicópteros pudieran trabajar en la zona en las labores de extinción.
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