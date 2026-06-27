Las labores de búsqueda no cesan entre los escombros del terremoto en La Guaira
La ciudad venezolana sigue colapsada mientras los muertos ascienden a 920, y en más de 50 000 los desaparecidos. Por su parte, el Gobierno de España ha confirmado 5 fallecidos y 133 desaparecidos.
Las labores de búsqueda de supervivientes y desaparecidos continúan sin descanso en las zonas más afectadas por los terremotos del pasado miércoles en Venezuela. La zona de La Guaira permanece en situación de colapso, con accesos restringidos, cientos de edificios dañados y una creciente demanda de recursos para acelerar las tareas de rescate.
Por el momento, la catástrofe ha dejado un balance oficial de 920 fallecidos y 3360 heridos, cifra que irá aumentando a medida que avancen las horas. Por su parte, la ONU ha elevado a más de 50 000 la estimación de personas desaparecidas, tras la primera evaluación realizada sobre el terreno.
Ciudadanos del estado español
El Gobierno de España ha actualizado este sábado la situación de los ciudadanos del estado afectado: 5 fallecidos, 133 desaparecidos, y confirma ya 14 personas localizadas bajo los escombros.
Tres de ellos son ciudadanos vascos. Un bilbaíno, Jon Sustacha, y una donostiarra, María del Coro, continúan desaparecidos tras los terremotos; a su vez, este viernes se confirmó el fallecimiento de la ondarrutarra Alazne Solabarrieta, cuyo marido permanece hospitalizado tras resultar herido.
Respuesta internacional
Mientras tanto, la respuesta internacional continúa reforzándose con la llegada de equipos de rescate y asistencia humanitaria procedentes de varios países. Así pues, miles de voluntarios siguen movilizando alimentos, herramientas y suministros hacia La Guaira, donde la prioridad sigue siendo encontrar supervivientes y atender a los afectados.
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Los primeros equipos de apoyo y recursos logísticos internacionales han comenzado a llegar y a desplegarse. Mientras, el número de muertos y heridos continúa subiendo sin parar: los últimos datos hablan de cerca de un millar de muertos y más de 3360 heridos.
Continúa la búsqueda de dos vascos desaparecidos tras los terremotos de Venezuela
En concreto, se trata de una donostiarra y un bilbaíno. A medida que pasan las horas, sus familiares y allegados saben que la posibilidad de encontrarlos con vida es cada vez menor, pero de momento no pierden la esperanza. Por otro lado, ayer se confirmó la muerte de la vasca Alazne Solabarrieta.
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Unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, que ha sido con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales. Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy.
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