Así han sido los terremotos de Venezuela: dos seísmos, en menos de un minuto

Mikel estaba en La Guaira en el momento del terremoto, mientras que Agustín se encontraba en su casa, viendo el fútbol. Mikel relata que no va a olvidar nunca el camino hasta su casa en Caracas, ni cuando ha llegado a su casa, ya que creía que uno de sus amigos estaba bajo los escombros. Piden a la comunidad internacional que envíen ayuda cuanto antes.