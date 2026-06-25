TERREMOTOS EN VENEZUELA
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Así han sido los terremotos de Venezuela: dos seísmos, en menos de un minuto

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Doble terremoto en Venezuela
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Honela jazo dira Venezuelako lurrikarak: bi seismo, minutu bat baino gutxiagoan
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EITB

Última actualización

Unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, que ha sido con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales. Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy.

Venezuela Latinoamérica Terremotos Desastres naturales Internacional

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Mikel estaba en La Guaira en el momento del terremoto, mientras que Agustín se encontraba en su casa, viendo el fútbol. Mikel relata que no va a olvidar nunca el camino hasta su casa en Caracas, ni cuando ha llegado a su casa, ya que creía que uno de sus amigos estaba bajo los escombros. Piden a la comunidad internacional que envíen ayuda cuanto antes.

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