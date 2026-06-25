Así han sido los terremotos de Venezuela: dos seísmos, en menos de un minuto
Unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, que ha sido con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales. Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy.
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Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela y causan al menos 188 muertos y más de 1500 heridos
Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y han pedido ayuda internacional. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10 000 y 100 000 muertos.
Fallece una mujer de origen vasco y otra permanece desaparecida tras los terremotos de Venezuela
La familia de Alazne Solabarrieta ha confirmado su fallecimiento, tras varias horas de búsqueda. Por otra parte, la Plataforma de Venezolanos de Bilbao informa sobre la desaparición de una segunda mujer de origen vasco.
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Mikel estaba en La Guaira en el momento del terremoto, mientras que Agustín se encontraba en su casa, viendo el fútbol. Mikel relata que no va a olvidar nunca el camino hasta su casa en Caracas, ni cuando ha llegado a su casa, ya que creía que uno de sus amigos estaba bajo los escombros. Piden a la comunidad internacional que envíen ayuda cuanto antes.
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