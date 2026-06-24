‘Huir para ser’: EITB retrata la huida de familias con jóvenes trans de la América de Trump y su llegada a Euskal Herria

El sueño americano se ha convertido en una pesadilla para miles de estadounidenses que sienten que ya no encajan en la América de Trump o que, directamente, temen por su integridad y la de sus familiares. El llamado Trump Exodus no es una etiqueta mediática, sino una realidad dramática para miles de norteamericanos. Es el caso de muchas familias con jóvenes trans que han optado por abandonar Estados Unidos en busca de un entorno seguro. Algunas lo han encontrado en Euskal Herria.

Becca, Luken, Yulene o la familia Heisser encarnan esta dramática huida. Nacieron en Estados Unidos. Crecieron escuchando que vivían en el país de la libertad. Y han terminado teniendo que cruzar el Atlántico para vivir sin miedo y en libertad.

La historia de la familia Oyarbide

EITB ha recogido sus historias en Ihesi, norbera izateko/Huir para ser, una serie de reportajes y un documental que retrata el miedo a ser trans en la América de Trump, la huida forzada y el desembarco en un territorio desconocido, en busca de nuevas oportunidades.

“Hay algunos Estados en los que es ilegal ser trans. Alguien puede avisar a la policía por ti”, explica Yulene Oyarbide, que junto a su familia ha encontrado una nueva vida en Olaberria (Gipuzkoa). Yulene es no binaria y su hermana, Luken, es trans. Con la segunda victoria electoral de Trump, en noviembre de 2024, decidieron poner rumbo a la tierra de su padre, Kepa Oyarbide.

“Ellas dijeron nos vamos ya, no queremos estar más tiempo en este país”, explica. Su mujer, Andrea Marie Montavon, abogada experta en temas de inmigración, considera que la situación que aquí vive el colectivo trans es incomparable: “He visto cómo tratan a la gente trans y a la gente homosexual en los campos de detención, y es horrible. Compararlo con la paz que tenemos aquí es la noche y el día”. Luken sintetiza así cómo se sentía: “Tenía temor por mi vida y por mi salud”.

Los motivos que llevaron a la familia Oyarbide a hacer las maletas son similares a los que movieron a Shay Ann Heiser a establecerse en Bilbao, junto a sus mellizas Amelie y Ranjha, que se identifica como no binaria. Llegaron hace casi un año, aunque tomaron la decisión de abandonar Chicago nueve meses antes, tras la victoria de Trump. “Tomamos la decisión al día siguiente de que ganase las elecciones, no nos sentíamos seguros”, indica Shay Ann Heiser.

Sarah Griffith y su marido Trevor Register, por su parte, decidieron que abandonarían Georgia si Trump ganaba. La seguridad de Becca, su hija trans, fue la principal motivación. Terminaron decantándose por Bilbao, gracias al testimonio de una amiga que vivía en Euskal Herria desde 2017.

La mitad piensan en mudarse

Esa sensación del colectivo trans de sentirse agraviados, marginados o perseguidos en su país no es un fenómeno anecdótico, sino generalizado. Un estudio del Williams Institute, especializado en la investigación de políticas públicas, encontró que prácticamente la mitad de las personas trans se habían mudado o estaban considerando mudarse a lugares más favorables.

Una proporción similar, alrededor del 50 %, dicen haber sufrido agresiones físicas, y en los años 2024 y 2025 fueron asesinadas de manera violenta 60 personas trans.

A falta de conocer cuántas han abandonado Estados Unidos desde la victoria de Trump en el otoño de 2024, un estudio señala que alrededor de 400.000 han cambiado de Estado, generalmente en busca de entornos más seguros en California, Washington, Massachusetts o Connecticut, los conocidos como Estados refugio.

Los protagonistas de Ihesi, norbera izateko/Huir para ser, sin embargo, señalan que incluso en los Estados menos hostiles el clima social se ha vuelto irrespirable. A ese miedo se le suman, además, los cambios legales en relación con los tratamientos, la orden federal para reconocer únicamente el sexo biológico (la orden 14168) o diversas medidas relacionadas con el servicio militar y la participación deportiva.

“Han ido contra las personas no binarias y el colectivo LGTBIQ+. Aquí es muy fácil porque digo que soy no binario y entienden lo que es. No tengo que explicar mucho porque saben lo que es”, señala Ranjha. A pesar de que la adaptación a lo largo de su primer curso ha sido exigente, su madre, Shay Ann, duda que vayan a regresar a Chicago: “Si las cosas no cambian, si no mejoran, no vamos a volver”.