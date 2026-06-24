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Dos personas heridas en una explosión de gas en un local de hostelería en Leioa

El suceso ha obligado a desalojar a los vecinos del edificio afectado, mientras los técnicos municipales evalúan los daños en la zona de la calle Iparragirre.
Euskaraz irakurri: Bi zauritu Leioako ostalaritzako lokal batean izandako gas-leherketa batean
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EITB

Última actualización

Dos personas han resultado heridas esta mañana tras una explosión de gas registrada en un local de hostelería de Leioa (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El suceso se ha producido sobre las 7:05 horas en un establecimiento situado en la calle Iparragirre. El cocinero del local ha sufrido quemaduras en la cabeza y en un brazo. La otra persona herida, ajena al local, también ha tenido que ser trasladada al hospital.

Ambos han sido evacuados al Hospital de Cruces, en Barakaldo.

La deflagración ha provocado daños en la fachada del edificio y en varios vehículos estacionados en la zona. En total, cinco coches han resultado afectados.

Además, se ha procedido al desalojo de los vecinos del inmueble por precaución. Los técnicos del Ayuntamiento de Leioa trabajan en la evaluación de los daños y en la seguridad del edificio.

Leioa Bares Sociedad

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