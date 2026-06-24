Las hogueras de San Juan iluminan la noche en algunas localidades vascas

A pesar de las más de cuatro décadas transcurridas, todavía queda mucho por hacer para que los procesos de divorcio sean plenamente equitativos. En la CAV, gracias a la Ley de Relaciones Familiares de 2015, se ha aliviado la carga económica con la custodia compartida, pero la asociación Juntas y Revueltas también destaca sus limitaciones.