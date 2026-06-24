San Juan
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Las hogueras de San Juan iluminan la noche en algunas localidades vascas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: San Joan suek gaua argitzen dute Euskal Herriko zenbait herritan

Última actualización

Las temperaturas extremas y la alarma roja por riesgo de incendios han provocado que la mayoría de las hogueras de Euskal Herria se cancelen. No obstante, varias localidades vascas han prendido sus hogueras en la víspera de San Juan para ahuyentar los malos augurios. Así lo han celebrado en Durango y Eibar.  

Durango Eibar Hogueras de San Juan Sociedad

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