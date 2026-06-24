Las hogueras de San Juan iluminan la noche en algunas localidades vascas
Las temperaturas extremas y la alarma roja por riesgo de incendios han provocado que la mayoría de las hogueras de Euskal Herria se cancelen. No obstante, varias localidades vascas han prendido sus hogueras en la víspera de San Juan para ahuyentar los malos augurios. Así lo han celebrado en Durango y Eibar.
Te puede interesar
El incendio entre Zalduondo y Zalduondo se reactiva y obliga a reforzar el operativo de extinción
Los bomberos de Agurain y de Iruña de Oca trabajan con todos sus efectivos en un fuego localizado entre Galarreta y Zalduondo, en una zona de difícil acceso del parque natural de Aizkorri.
Será noticia: Último día de calor extremo, explicaciones de Sánchez en el Congreso y presentación de carteles de Fiestas de Vitoria y Aste Nagusia bilbaína
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El incendio forestal en Zalduondo (Álava) sigue activo y continúan trabajando por intentar controlarlo
El incendio forestal declarado esta madrugada en la zona alta del monte Galarreta en la zona de Zalduondo (Álava) sigue activo a las 21:00 horas y los bomberos continúan trabajando en su extinción, según han informado fuentes forales.
Fallece una persona de 90 años tras sufrir un golpe de calor en una residencia de Bizkaia
En total, Osakidetza ha atendido este martes a 44 personas —el doble que ayer— a consecuencia de las altas temperaturas registradas en la CAV.
La ley del divorcio cumple 45 años
A pesar de las más de cuatro décadas transcurridas, todavía queda mucho por hacer para que los procesos de divorcio sean plenamente equitativos. En la CAV, gracias a la Ley de Relaciones Familiares de 2015, se ha aliviado la carga económica con la custodia compartida, pero la asociación Juntas y Revueltas también destaca sus limitaciones.
El Departamento de Seguridad declara la situación 1 de la fase de emergencia para hacer frente a los incendios forestales
El Gobierno Vasco ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite cualquier actividad que pueda provocar incendios, especialmente en zonas rurales, forestales o próximas a la vegetación seca.
Retenciones en la BI-30 en Barakaldo por un accidente en el punto kilométrico 8
Un accidente en la BI-30, a la altura de Barakaldo, está provocando retenciones en dirección a Galdakao tras el corte de un carril en el punto kilométrico 8.
Musikene investigará "con detenimiento" las presuntas vejaciones de una profesora de arpa a alumnos
La Dirección de Musikene ha trasladado "a cualquier persona que haya podido verse afectada" que contará "con toda la atención del centro", para lo que ruega "se pongan en contacto por medio de los cauces que tiene a disposición" el centro.
Estos son los lugares donde no se encenderán las hogueras de San Juan
El Gobierno de Navarra ha recomendado no encender hogueras de San Juan en todo el terrritorio. El Gobierno Vasco no ha trasladado un criterio oficial, por lo que cada municipio está tomando sus decisiones. Pamplona, Barakaldo, Berango, Sopela, Urretxu, Zumarraga, Gernika y Muxika, por ejemplo, han suspendido los fuegos.