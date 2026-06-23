DERECHOS HUMANOS
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La ley del divorcio cumple 45 años

La ley de 1981 fue un logro de la lucha de muchas mujeres, pero sus condicionantes económicos siguieron siendo un impedimento en el proceso de divorcio.

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La ley del divorcio cumple 45 años
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gaur 45 urte onartu zen dibortzioaren legea
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EITB

Última actualización

A pesar de las más de cuatro décadas transcurridas, todavía queda mucho por hacer para que los procesos de divorcio sean plenamente equitativos. En la CAV, gracias a la Ley de Relaciones Familiares de 2015, se ha aliviado la carga económica con la custodia compartida, pero la asociación Juntas y Revueltas también destaca sus limitaciones.

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