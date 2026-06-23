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Dibortzioaren legeak 45 urte bete ditu

1981eko legea emakume askoren borrokaren lorpena izan zen, baina haien baldintza ekonomikoek oztopo izaten jarraitu zuten dibortzioaren prozesuan.

Iragarkia
La ley del divorcio cumple 45 años
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Lau hamarkada baino gehiago igaro diren arren, oraindik asko dago egiteko dibortzio-prozesuak erabat bidezkoak izateko. EAEn, 2015eko Familia Harremanen Legeari esker zama ekonomikoa arindu da zaintza partekatuarekin. Baina, Juntas y Revueltas elkartearen arabera, "ez dago jarraipen eta kontrol nabarmenik".

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