Fallece una persona de 90 años tras sufrir un golpe de calor en una residencia de Bizkaia
En total, Osakidetza ha atendido este martes a 44 personas —el doble que ayer— a consecuencia de las altas temperaturas registradas en la CAV.
Una persona de 90 años ha fallecido por un golpe de calor en una residencia de mayores en Bizkaia, según ha informado Osakidetza.
El Servicio Vasco de Salud ha atendido este martes a 44 personas —el doble que ayer— a consecuencia de las altas temperaturas registradas en la CAV, en alerta roja por el calor.
En un comunicado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado de que las personas atendidas tienen edades comprendidas entre los 10 y los 90 años.
Veinte de los afectados han sido atendidos sin ser trasladados a centros sanitarios, mientras que 24 han sido evacuados en ambulancia a centros de salud y hospitales, la mayoría sin revestir gravedad.
En Bizkaia se han registrado 30 casos, por 14 en Gipuzkoa y ninguno en Álava.
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