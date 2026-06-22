El rector de la EHU advierte de que las calificaciones "no pueden determinarse por presión social, política o mediática"
Joxerramon Bengoetxea ha señalado que "defender los derechos del estudiantado" implica también "defender la inpendendencia del sistema de evaluación".
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