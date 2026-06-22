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El rector de la EHU advierte de que las calificaciones "no pueden determinarse por presión social, política o mediática"

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18:00 - 20:00
El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea

Última actualización

Joxerramon Bengoetxea ha señalado que "defender los derechos del estudiantado" implica también "defender la inpendendencia del sistema de evaluación".

UPV-EHU Sociedad

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