Estos son los lugares donde no se encenderán las hogueras de San Juan

Las temperaturas extremas y la alarma roja por riesgo de incendios amenazan la víspera de San Juan en numerosos puntos de Euskal Herria. Con termómetros que ya rebasan los 40 grados, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado la Fase de Emergencia del LABI (Situación 0).

La falta de un criterio unificado del Gobierno Vasco ha obligado a los ayuntamientos a decidir sobre las hogueras de San Juan, por lo que se están tomando diferentes decisiones según la localidad.

En el caso de Navarra, el Gobierno ha recomendado no encender hogueras de San Juan en todo el terrritorio y pide a las autoridades locales que actúen de manera responsable.