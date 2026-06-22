Estos son los lugares donde no se encenderán las hogueras de San Juan
El Gobierno de Navarra ha recomendado no encender hogueras de San Juan en todo el terrritorio. El Gobierno Vasco no ha trasladado un criterio oficial, por lo que cada municipio está tomando sus decisiones. Pamplona, Barakaldo, Berango, Sopela, Urretxu, Zumarraga, Gernika y Muxika, por ejemplo, han suspendido los fuegos.
Las temperaturas extremas y la alarma roja por riesgo de incendios amenazan la víspera de San Juan en numerosos puntos de Euskal Herria. Con termómetros que ya rebasan los 40 grados, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado la Fase de Emergencia del LABI (Situación 0).
La falta de un criterio unificado del Gobierno Vasco ha obligado a los ayuntamientos a decidir sobre las hogueras de San Juan, por lo que se están tomando diferentes decisiones según la localidad.
En el caso de Navarra, el Gobierno ha recomendado no encender hogueras de San Juan en todo el terrritorio y pide a las autoridades locales que actúen de manera responsable.
ÁLAVA:
- La Diputación foral de Álava ha prohibido las hogueras de San Juan "ante el riesgo muy alto o extremo de incendio forestal". Así, se ha aprobado una Orden Foral que prohíbe encender fuego en espacios abiertos en todo el territorio alavés debido al riesgo muy alto o extremo de incendios forestales. La medida, de aplicación inmediata, afecta a las tradicionales hogueras de San Juan, pero también a barbacoas, quemadores, braseros, fuegos para cocinar al aire libre y cualquier otra llama o combustión en espacios abiertos.
BIZKAIA:
- El Ayuntamiento de Bilbao ha otorgado nueve autorizaciones para fiestas de San Juan en emplazamientos como Bilbao La Vieja (sin hoguera), Zorrotza, San Ignacio, Irala, La Peña, Iturrigorri-Peñascal, Erribera, Ciudad Jardín y Otxarkoaga. Asimismo, recuerdan que únicamente se podrán celebrar las hogueras autorizadas.
- Localidades vizcaínas que han prohibido las hogueras:
-
- Amorebieta
- Arrieta
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Berango
- Errigoiti
- Gernika
- Getxo
- Iurreta
- Mungia
- Muxika
- Orozko
- Ortuella
- Sondika
- Sopela
GIPUZKOA:
En el caso de Donostia-San Sebastián, el alcalde, Jon Insausti, ha confirmado que se mantienen las 17 hogueras oficiales autorizados en los barrios, ya que cuentan con estrictos protocolos de seguridad y supervisión. Sin embargo, el consistorio advierte de que cualquier hoguera particular fuera de estas zonas queda totalmente prohibida para evitar riesgos innecesarios.
Localidades que han prohibido las hogueras:
- Ataun
- Eibar
- Errenteria
- Urretxu
- Zumarraga
- El calor extremo también ha obligado a modificar los planes en Andoain, donde el programa festivo ya ha sufrido los primeros recortes. El consistorio ha suspendido todas las actividades al aire libre y deportivas previstas hasta las 20:00 horas de hoy para proteger a la ciudadanía.Aunque se mantienen los actos principales de esta noche, la incertidumbre persiste de cara a mañana debido a la continuidad del aviso meteorológico.
- El Ayuntamiento de Anoeta ha decidido encender y apagar inmediatamente la hoguera de San Juan de la plaza y ha hecho un llamamiento a no hacer fuego en los barrios.
- En Azkoitia, se hará un fuego más pequeño de lo normal en la plaza y estará totalmente prohibido hacer hogueras en los barrios y en la zona rural.
- En Azpeitia, se mantendrán las hogueras de la plaza y de Urrestilla, pero serán notablemente más pequeñas. Estarán valladas y no podrá echarse nada a las llamas.
- En Hernani se han prohibido las hogueras particulares y el Ayuntamiento ha decidido manter la hoguera de la plaza, aunque será de dimensiones muy reducidas y fácil de apagar.
- Irun mantendrá el prendido de la hoguera de San Juan, pero tendrá un tamaño menor que en años anteriores, con el objetivo de "favorecer su extinción y garantizar la seguridad en todo momento". Además, se recuerda la prohibición de realizar hogueras, excepto las previamente autorizadas que serán inspeccionadas por la Policía Local y Protección Civil.
- El Ayuntamiento de Lazkao ha decidido mantener solo el fuego previsto en la plaza y prohibir el resto de fuegos particulares.
- En Segura, el Ayuntamiento también ha prohibido encender hogueras en la zona rural. En la plaza, se encenderá una pequeña hoguera "simbólica".
- El Ayuntamiento de Tolosa y la Comisión de Fiestas se reúnen esta tarde para evaluar la situación meteorológica y decidir qué hacer con las hogueras.
- El Ayuntamiento de Villabona mantendrá las hogueras de las plazas de Villabona y Amasa, pero no se podrá encender el fugo en los caseríos.
- En Zizurkil también se mantendrán las hogueras en el casco úrbano, pero se pide no hacerlo en la zona rural.
NAVARRA:
- En el caso de Pamplona, el Ayuntamiento ha decidido prohibir todas las hogueras, así como fuegos artificiales y el tradicionalzezensuzko o toro de fuego. Las barbacoas también estarán prohibidas.
- Más localidades que han prohibido las hogueras:
- Burlada
- Tafalla
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