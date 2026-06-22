San Joan sua ez dute leku hauetan piztuko
Nafarroako Gobernuak San Joan surik ez egiteko gomendatu du. Eusko Jaurlaritzak ez du gomendio orokorrik eman eta herri bakoitza bere erabakiak hartzen ari da. Hala, Iruñean, Barakaldon, Urretxun, Zumarragan, Sopelan, Berangon, Gernikan eta Muxikan, besteak beste, ez da surik piztuko.
Muturreko tenperaturek eta sute arriskuagatiko alarma gorriak San Joan bezperako suak kolokan jarri ditu Euskal Herriko txoko askotan. 40 gradutik gorako tenperaturak direla eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak LABIren Larrialdi Fasea aktibatu du (0 egoera).
Jaurlaritzaren irizpide bateraturik ez dagoenez, udal bakoitza bere erabakiak hartzen ari da, eta, ondorioz, egoera ezberdina izango da udalerri bakoitzean.
Nafarroako Gobernuak, berriz, San Joan surik ez egitea gomendatu du eta toki-erakundeek arduraz jokatzeko eskatu dute.
ARABAN:
BIZKAIAN:
- Bilboko Udalak bederatzi baimen eman ditu San Joan jaietarako, hala nola Bilbo Zaharrean (surik gabe), Zorrotzan, San Inazion, Iralan, Abusun, Iturrigorri-Peñascalen, Erriberan, Lorategi-hirian eta Otxarkoagan. Era berean, gogorarazi dute baimendutako suak bakarrik egin ahal izango direla.
- San Juan suak bertan behera utzi dituzten herriak:
- Amorebieta
- Arrieta
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Berango
- Errigoiti
- Gernika
- Getxo
- Iurreta
- Mungia
- Muxika
- Orozko
- Ortuella
- Sondika
- Sopela
- Basaurin, Udalak jakinarazi du"momentuz" mantendu egingo dituela baimendutako suak, "mugatutako eremuetan, kontrolpean eta altuera txikikoak direlako", baina egoeraren bilakaerari adi egongo direla ere jakinarazi dute.
- Leioan, Udalak bertan behera utzi du egin ohi duten ikuskizuna, baina ez sua, "ez baitago landarediaren eremuan".
GIPUZKOAN:
- Donostian, Jon Insausti alkateak adierazi duenez, momentuz, baimendutako gune ofizialetan egingo dira suak (aurten 17 kokaleku aurreikusi dira auzoetan), baina hortik kanpoko edozein su guztiz debekatuta dago. Insaustik zuhurtzia eskatu du eta Segurtasun eta Babes Zibilarekin bilduko dela iragarri du aparteko neurriak aztertzeko.
- San Juan suak bertan behera utzi dituzten herriak:
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- Ataun
- Eibar
- Errenteria
- Urretxu
- Zumarraga
- Andoainen jaiak ospatzen ari dira, baina beroak San Juan bezperako egitaraua irauli du. Tenperatura altuak tarteko, Udalak bertan behera utzi ditu arratsaldeko 20:00ak arteko aire zabaleko eta kirol arloko jai-ekitaldiak, baina gaueko hitzordu nagusiei eutsi die. Hala ere, ikusteko dago San Juan sua azkenean egingo ote den, abisu gorriak bihar ere indarrean jarraituko baitu suteen arrisku handiagatik.
- Anoetako Udalak San Joan sua plazan piztu eta berehala itzaltzea erabaki du. Auzoetan surik ez egiteko deia ere egin du.
- Azkoitian, normalean baino su txikiagoa egingo da plazan eta guztiz debekatuta egondo da sua piztea auzoetan eta landa eremuan.
- Azpeitian, normalean baino su txikiagoa egingo da herriko plazan eta Urrestillan, eta debekatuta egongo da sua piztea beste tokietan. Suaren ingurua hesitu egingo da, eta ezingo da hesi barrura pasatu. Sutara gauzak botatzerik ere ez da egongo.
- Hernanin su partikularrak debekatu egin dituzte, eta Udalak su ofizialarekin aurrera jarraituko du baina neurri txikikoa izango da aurten, badaezpada ere.
- Irungo Udalak eutsi egin dio San Juan sua pizteari, baina aurreko urteetan baino txikiagoa izango da, "sua itzaltzen erraza izateko eta une oro segurtasuna bermatzeko". Gainera, gogorarazi dute debekatuta dagoela sua piztea aldez aurretik baimendutakoak izan ezik, horiek Udaltzaingoak eta Babes Zibilak ikuskatuko baitituzte.
- Lazkaoko Udalak plazan aurreikusitako sua bakarrik mantentzea eta gainerako su partikularrak debekatzea erabaki du.
- Seguran, su txiki "sinboliko" bat egingo du Udalak plazan, eta debekatu egin dute surik piztea auzo eta landa gunean.
- Tolosan, arratsaldean dira biltzekoak dira Udala eta Jai Batzordea, zer egin erabakitzeko.
- Villabonako Udalak Villabona eta Amasako plazetako suak mantenduko ditu baina baserrietan ezingo da San Juan surik piztu.
- Zizurkilen ere herriguneko suak mantendu egingo dira baina landagunean ez egitea eskatzen da.
NAFARROAN:
- Iruñearen kasuan, su guztiak debekatzea erabaki du Udalak, baita su artifizialak eta zezensuzkoa ere. Barbakoak piztea ere galarazita egongo da.
- San Juan suak bertan behera utzi dituzten beste herriak:
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- Burlata
- Tafalla
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