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Retenciones en la BI-30 en Barakaldo por un accidente en el punto kilométrico 8

Un accidente en la BI-30, a la altura de Barakaldo, está provocando retenciones en dirección a Galdakao tras el corte de un carril en el punto kilométrico 8.
Euskaraz irakurri: Auto-ilarak BI-30 errepidean, Barakaldon, 8. kilometroan izandako istripu baten ondorioz
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EITB

Última actualización

Un accidente registrado en la BI-30 está generando retenciones en Barakaldo (Bizkaia), en sentido Galdakao. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 8 de la vía.

Como consecuencia del accidente, un carril permanece cortado, lo que está dificultando la circulación y provocando tráfico lento en la zona.

El vehículo ha sido retirado.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha pedido precaución a las personas conductoras que transiten por este tramo hasta que se recupere la normalidad.

Accidentes de Tráfico Tráfico Barakaldo Sociedad

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