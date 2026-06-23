Retenciones en la BI-30 en Barakaldo por un accidente en el punto kilométrico 8

Un accidente registrado en la BI-30 está generando retenciones en Barakaldo (Bizkaia), en sentido Galdakao. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 8 de la vía.

Como consecuencia del accidente, un carril permanece cortado, lo que está dificultando la circulación y provocando tráfico lento en la zona.

El vehículo ha sido retirado.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha pedido precaución a las personas conductoras que transiten por este tramo hasta que se recupere la normalidad.