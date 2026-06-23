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Auto-ilarak BI-30 errepidean, Barakaldon, 8. kilometroan izandako istripu baten ondorioz

BI-30 errepidean, Barakaldo parean, izandako istripu baten ondorioz, auto-ilarak sortu dira Galdakaorako noranzkoan, errei bat itxi ostean.

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EITB

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BI-30 errepidean gertatutako istripu baten ondorioz, auto-ilarak sortu dira Barakaldon (Bizkaia), Galdakaoko noranzkoan. Istripua bidearen 8. kilometroan gertatu da.

Istripuaren ondorioz, errei bat itxita dago, eta horrek zirkulazioa zailtzen du eta trafiko motela eragiten du inguruan.

Ibilgailua erretiratu egin dute.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak arreta eskatu die tarte horretatik zirkulatzen ari diren gidariei, normaltasuna berreskuratu arte.

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