Musikenek "arretaz" ikertuko du harpa irakasle batek ikasleei emandako tratua
Musikeneko Zuzendaritzak "kaltetua izan daitekeen edonori" jakinarazi dio "zentroaren arreta osoa" izango duela, eta, horretarako, ikastetxeak "eskura dituen bideen bidez harremanetan jartzeko" eskatu du.
Musikene Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegiak iragarri du "arretaz" ikertuko dituela harpa-irakasle batek ikasleei ustez egindako laidoak. Eldiario.es-en Musikeneko harpa-irakasle baten jokabideei buruz argitaratutako informazioaren ondoren, ikastetxeko zuzendaritzak "bere hezkuntza-komunitatearen ongizatearekiko konpromisoa" adierazi du ohar baten bidez.
Hori dela eta, "argitaratutako informazioak arretaz aztertu eta ikertuko" dituela iragarri du. "Ikasleek edo hezkuntza-komunitateko edozein kidek horretarako ezarritako bide formalak erabiliz aurkeztutako edozein kexaren aurrean, Musikenek sakon ikertzen ditu beti gertakariak, kontrastatu egiten du bere egiazkotasuna, eta, hala dagokionean, berehala aplikatzen ditu dagozkion neurriak", zehaztu dute aipatu iturriek.
Ildo horretan, Musikeneko Zuzendaritzak azaldu du hainbat bilera egin dituela harpa-gelako ikasleekin, eta bilera horietan "hainbat gai" jorratu direlaa, "hala nola, irakasleen koordinazioa, irakasgaien eta jardueren funtzionamendua, gaitz fisikorik badagoen ala ez, eta gelako giro orokorra". Harpa-ikasleekin egindako azken bilera "duela hiru aste eskas egin zen, eta bertan ez zitzaion Zuzendaritzari horrelako informaziorik helarazi", ziurtatu du ikastetxeak.
Nolanahi ere, Musikeneko Zuzendaritzak "kaltetua izan den edonori, ikastetxeak "eskura dituen bideen bidez harremanetan jartzeko" eskatu du.
Musikeneko Zuzendaritzak ere "errespetu osoa" adierazi du "inplikatutako pertsona guztiekiko", eta gogorarazi du beharrezkoa dela lekukotzak eman dituztenen eskubideak errespetatzea, baita "gertakariak egozten zaizkion pertsonaren errugabetasun-presuntzioa ere".
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