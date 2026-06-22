Musikene investigará "con detenimiento" las presuntas vejaciones de una profesora de arpa a alumnos

El Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, ha anunciado que investigará "con detenimiento" las presuntas vejaciones por parte de una profesora de arpa a parte del alumnado. Tras las informaciones publicadas al respecto en Eldiario.es en relación con conductas atribuidas a una profesora de arpa de Musikene, la dirección del centro ha manifestado, en un comunicado, su "compromiso" con "el bienestar de su comunidad educativa".



Por ello ha anunciado que "analizará e investigará con detenimiento las informaciones publicadas". "Ante cualquier queja presentada por parte del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa empleando los cauces formales establecidos para ello, Musikene investiga siempre a fondo los hechos, contrasta su veracidad con las personas afectadas y cuando procede, aplica de inmediato las medidas oportunas", han detallado las mismas fuentes.

En este sentido, la Dirección de Musikene ha explicado que ha mantenido varias reuniones con el alumnado del aula de arpa, en las que "se han tratado diversas cuestiones, como la coordinación docente, el funcionamiento de las diferentes asignaturas y actividades, la existencia o no de dolencias físicas y el ambiente general del aula". La última reunión con el alumnado de arpa se celebró "hace escasamente tres semanas, y en ella no se trasladó a la Dirección ninguna información de este tipo", ha asegurado desde el centro.

En cualquier caso, la Dirección de Musikene ha trasladado "a cualquier persona que haya podido verse afectada" que contará "con toda la atención del centro", para lo que ruega "se pongan en contacto por medio de los cauces que tiene a disposición" el centro.

La Dirección de Musikene también ha manifestado su "máximo respeto" hacia "todas las personas implicadas" y ha recordado la necesidad de "preservar tanto los derechos de quienes han formulado lo