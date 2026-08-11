Terremoto en Colombia
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Incertidumbre entre las personas colombianas residentes en Euskadi: "Las comunicaciones están colapsadas"

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Euskaraz irakurri: Euskadin bizi diren kolonbiarren arteko ziurgabetasuna: "Komunikazioak kolapsatuta daude"
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Johana García Osorio es una de las 19 000 personas colombianas que residen en Euskal Herria. Desde que ocurrió el terremoto en su país, no tienen noticias de una de sus tías.

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