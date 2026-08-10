"Han sido unas fiestas excepcionales, casi redondas"

En cuanto al balance de las fiestas, la alcaldesa las ha calificado como "excepcionales, casi redondas", con una participación masiva, sin incremento de los delitos y sin ninguna agresión sexual grave.

Etxebarria ha comparecido junto con la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, apenas unas horas después de que esta madrugada Celedón regresara a la torre de San Miguel poniendo fin a las fiestas de este año.

La alcaldesa ha hecho un balance muy positivo de unas fiestas con una participación masiva, que han llegado a juntar 70 000 personas en la bajada de Celedón y unas 40 000 esta madrugada en la subida, un acto al que cada vez acude más gente.

Además, ha explicado que la delincuencia se ha mantenido, con 395 denuncias (cuatro más que el año pasado), y no se ha activado el protocolo por agresiones sexuales graves, con cuatro denuncias contra la libertad sexual; el año pasado fueron ocho. Ha habido 46 detenciones y otras han investigado a 53 personas.

Dentro de la prevención de las agresiones sexuales, el punto violeta ha atendido a 11 000 personas que se han acercado en busca de información, de los que 4000 han sido hombres.

Los conciertos principales, en la Plaza de los Fueros, han congregado a 50 500 personas. El más multitudinario fue el de Celtas Cortos, con 11 000 asistentes, seguido del de SA y el de Leire Martínez.

También han sido un éxito las orquestas de verbenas en la plaza de España, con 45 000 personas, y el rincón del humor en el parque del Prado, con alrededor de 20 000 personas viendo los monólogos.

Entre los puntos negativos, la alcaldesa ha criticado la "gamberrada" que provocó la suspensión del toro de fuego un día, por una cuadrilla que arremetió contra los portadores, y el aumento de la basura recogida tras la bajada de Celedón, 3900 kilogramos de residuos, 1200 más, debido a la “moda” de este año de dejar las camisetas mojadas en la plaza.

Etxebarria también ha mandado un mensaje de condena a las agresiones que sufrieron varios ertzainas durante una detención durante las fiestas.

De cara al futuro, la alcaldesa y la concejala han admitido que analizarán el paseíllo, que ha estrenado recorrido único y sigue teniendo éxito, pero que se hace “excesivamente largo”, aunque han recordado que el nuevo recorrido se pactó con las cuadrillas.