Cuatro secretos fascinantes de los eclipses totales de Sol

El mecanismo de Anticitera, construido en Grecia a mediados del siglo II antes de nuestra era, es la calculadora astronómica portátil más antigua que se conserva. Hecho de bronce, se usaba para predecir los eclipses, mantener un calendario preciso o calcular las fechas de seis certámenes de juegos griegos, como los de Olimpia.

Esta suerte de ordenador analógico fue recuperado del Egeo en 1900, entre los restos de un naufragio, y se conserva en 82 fragmentos. Hubo que esperar hasta este siglo para descifrar el funcionamiento del Mecanismo, del que se han hecho reproducciones.



El original estaría formado por una caja de madera de 33 centímetros de alto y 18 de ancho con dos círculos, uno para el zodiaco y otro para el calendario. Una manivela lateral ponía en funcionamiento una treintena de engranajes sobre diez ejes que accionan dos agujas (Sol y Luna) para fijar la posición de esos astros respecto a la Tierra cada día del año.

