Cuatro secretos fascinantes de los eclipses totales de Sol
Todo gran acontecimiento, como el eclipse solar total de este 12 de agosto, está rodeado de aspectos fascinantes y curiosidades. Nos acercamos al fenómeno para traerte cinco de ellas que quizás no conocías.
El 'ordenador' que predecía eclipses hace 2000 años
El mecanismo de Anticitera, construido en Grecia a mediados del siglo II antes de nuestra era, es la calculadora astronómica portátil más antigua que se conserva. Hecho de bronce, se usaba para predecir los eclipses, mantener un calendario preciso o calcular las fechas de seis certámenes de juegos griegos, como los de Olimpia.
Esta suerte de ordenador analógico fue recuperado del Egeo en 1900, entre los restos de un naufragio, y se conserva en 82 fragmentos. Hubo que esperar hasta este siglo para descifrar el funcionamiento del Mecanismo, del que se han hecho reproducciones.
El original estaría formado por una caja de madera de 33 centímetros de alto y 18 de ancho con dos círculos, uno para el zodiaco y otro para el calendario. Una manivela lateral ponía en funcionamiento una treintena de engranajes sobre diez ejes que accionan dos agujas (Sol y Luna) para fijar la posición de esos astros respecto a la Tierra cada día del año.
Después del eclipse, las "lágrimas de San Lorenzo"
Aunque el 12 de agosto el protagonista es el eclipse, será una larga noche para los aficionados al cielo, porque cuando caiga la oscuridad empezará uno de los fenómenos más esperados de cada verano, la lluvia de estrellas de las perseidas o "las lágrimas de San Lorenzo" que alcanzará su máximo de actividad.
En una noche de luna nueva, lo suficientemente oscura como para facilitar la observación, las estrella fugaces empezarán a cruzar el firmamento y este año será, según la web de la NASA, "una de las mejores lluvias de estrellas del hemisferio norte".
¿Podrán disfrutar del eclipse las personas con discapacidad visual?
En una especie de juego de sinestesia, las personas con discapacidad visual podrán experimentar ese fenómeno a través del sonido, gracias al proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC).
La luz se hará sonido con unos dispositivos llamados LightSound, un poco más grandes que un teléfono móvil y que transforman, en tiempo real, la variaciones de los cambios de luz en sonido.
La brillante luz solar comienza como un tono agudo de flauta y, a medida que la Luna va cubriendo la estrella, el sonido desciende a un tono grave de clarinete antes de desaparecer por completo durante la fase de totalidad, reproduciendo así todo el proceso, según explica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
¿Tienen fecha de caducidad los eclipses totales?
En palabras del presidente de la Comisión Científica del Trío de Eclipses y director Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, la Luna se aleja actualmente de la Tierra a un ritmo medio de unos 3,8 centímetros por año y, conforme aumenta la distancia, el disco lunar va apareciendo ligeramente más pequeño en nuestro cielo.
Así, llegará un momento en que el diámetro aparente del disco lunar no bastará para ocultar completamente el solar. Entonces desaparecerán para siempre los eclipses totales de Sol y solo habrá anulares.
"Vivimos en un período privilegiado de la historia del Sistema Solar", asegura Bachiller; "en el pasado muy remoto los eclipses totales eran aún más largos que los de hoy; pero nuestros descendientes, dentro de unos 600 millones de años, ya no podrán ver ninguno".
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