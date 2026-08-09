Las redes se llenan de mensajes de condolencia por la muerte de Oihane Mateos

Desde que se hiciera pública su muerte, anoche, han sido numerosas las muestras de dolor y pésame por Oihane Mateos, jefa del servicio digital de informativos de EITB, Orain. La periodista de esta casa falleció este sábado, a los 45 años. Compañeros y compañeras de EITB, colegas de profesión, un nutrido grupo de representantes institucionales y políticos... han sido muchas las personas que han lamentado su pérdida.

Las redes sociales se han llenado de muestras de cariño y reconocimiento a la periodista fallecida. Empezando desde esta casa, EITB, numerosos compañeros y compañeras no han dudado en hacer público su pésame a familiares y entorno cercano.