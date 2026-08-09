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Las redes se llenan de mensajes de condolencia por la muerte de Oihane Mateos

Colegas de EITB, periodistas, representantes políticos y decenas de ciudadanos anónimos han querido expresar su pésame por el fallecimiento de la jefa de informativos digital de esta casa. 

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EITB

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Desde que se hiciera pública su muerte, anoche, han sido numerosas las muestras de dolor y pésame por Oihane Mateos, jefa del servicio digital de informativos de EITB, Orain. La periodista de esta casa falleció este sábado, a los 45 años. Compañeros y compañeras de EITB, colegas de profesión, un nutrido grupo de representantes institucionales y políticos... han sido muchas las personas que han lamentado su pérdida. 

Las redes sociales se han llenado de muestras de cariño y reconocimiento a la periodista fallecida. Empezando desde esta casa, EITB, numerosos compañeros y compañeras no han dudado en hacer público su pésame a familiares y entorno cercano. 

Captura del mensaje compartido por África Baeta. Captura del mensaje compartido por África Baeta.

Fuera de EITB, numerosos periodistas han mostrado su dolor y han expresado sus sinceras condolencias. 

El propio lehendakari Imanol Pradales no ha dudado en trasladar sus condolencias a la familia, amigos y plantilla de EITB. 

La vicelehendakari primera y exgerente de EITB, Ibone Bengoetxea, ha elegido Instagram para colgar su pésame. 

También el lehendakari Iñigo Urkullu, en la actualidad presidente de la fundación eAtlantic, ha mostrado su apoyo en una storie de esta red social. Según ha destacado, la que fuera jefa de Orain "siempre le trató con respeto". 

Mensaje colgado por Iñigo Urkullu.

Desde la clase política vasca, también han sido numerosas las muestras de dolor. Entre otras, han expresado su pésame la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa o la parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido. 

Oihane Mateos fue durante siete años, desde 2006 a 2013, miembro del equipo directivo de Orio Arraun Elkartea. El equipo de remo guipuzcoano ha expresado sus condolencias con una publicación en Instagram. 

La misa funeral por Oihane Mateos tendrá lugar mañana, lunes, en su localidad natal, Ibarra (Gipuzkoa). Se celebrará a las 19:00 horas en la parroquia del municipio. 

Periodismo Sociedad

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