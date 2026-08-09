ECLIPSE SOLAR
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Turistas y astrónomos de todo el mundo eligen Euskadi para ver el eclipse

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Munduko bazterretatik etorri dira Euskadira, eklipsea ikustera
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EITB

Última actualización

Grupos procedentes de Estados Unidos, Polonia, Holanda y Alemania han elegido nuestro territorio para contemplar el fenómeno.

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