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25 pertsona artatu dituzte EAEn igande honetan izandako tenperatura altuen ondorioz

16 eta 94 urte bitarteko pertsonak dira artatuak. Horietatik zortzi tokian bertan artatu dituzte sendagiria eman diete; beste 17ak, aldiz, anbulantzian eraman dituzte osasun zentroetara eta ospitalera, jarraipena egiteko, baina ez daude larri. 

SAN SEBASTIÁN, 21/06/2026.- Donostiarras y visitantes se refrescan este domingo en la isla de Santa Clara de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan este lunes poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Santa Klara hondartza, Donostian, gaur. EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzako Larrialdi Zerbitzuek 25 pertsona artatu dituzte igande honetako 19:00ak bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan izan diren tenperatura altuen ondorioz

16 eta 94 urte bitarteko pertsonak dira artatuak. Horietatik zortzi tokian bertan artatu dituzte sendagiria eman diete; beste 17ak, aldiz, anbulantzian eraman dituzte osasun zentroetara eta ospitalera, jarraipena egiteko, baina ez daude larri.

Lurraldeka, lau kasu Gipuzkoan erregistratu dira, Bizkaian 21 eta Araban bat ere ez.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak gogorarazi du oso garrantzitsua dela 2026ko Bero Planean jasotako gomendioei jarraitzea.

Bero-boladak Osasuna Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Bilbao, 20/06/2026.- Varios colectivos, entre ellos, Euskal Herriko Global Sumud Flotilla, GKS, Herri Norte y familiares y amigos de Iñigo Cabacas, convocan una manifestación en Bilbao para denunciar "la brutalidad de la Ertzaintza". EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzaren "kriminalizazio kanpaina" eta Ertzaintzaren "basakeria" salatu dute milaka pertsonak Bilbon

Milaka lagun eta gizarte eragile, Global Sumud Euskal Herriako kideak tartean, bildu dira arratsaldean Bilbon, "Poliziaren zigorgabetasunaren eta errepresioaren aurka" protesta egiteko. Eusko Jaurlaritzak "herri mugimenduaren aurka egindako kriminalizazio kanpaina" eta "Ertzaintzaren basakeria" salatu nahi izan dute, eta EAJk "protestarako eskubidea bere interesekoa denera mugatzen duela" ohartarazi dute.

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