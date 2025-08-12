Muturreko tenperaturei aurre egiteko aholku sorta
Azken egunetan pilatutako beroak eta aste amaierara arte aurreikusitakoak, nahitaez prebentzio-neurriak areagotzea eskatzen duela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta horretarako gomendio batzuk argitaratu ditu:
Osasun sailak ohar bidez gogoratu du atzo, astelehena, 15 pertsona artatu zituztela bero kolpeak jota. Testuinguru horretan, ondorengo orduetarako “arreta handiagoa” eskatu, eta gomendio sorta bat argitaratu du. Hona hemen zerrenda:
- Pertsona zaurgarriekin kontu handiz ibili: 4 urtez azpiko haurrekin, adinekoekin, haurdunekin eta gaixotasun kronikoak dituzten pertsonekin.
- Maiz jarri harremanetan bakarrik bizi diren adineko pertsonekin.
- Gogoratu ibilgailu barruan ahaztuta inor ez uztea.
- 6 hilabete baino gutxiagoko haurrak sekula ez jarri eguzkipean.
- Egunaren erdiko orduetan saihestu eguzki azpian jartzea.
- Babestu kapelekin eta eguzkitako betaurrekoekin eta eguzki-babesarekin.
- Arropa arina erabili.
- Saihestu jarduera fisiko gogorra, eta batez ere bero handieneko orduetan.
- Mendi-ibili luzeetarako ur nahikoa eraman.
- Ordubete baino gehiago luzatzen sintomen aurrean (ahultasuna, nekea, zorabioa, goragalea, ikusmen lausoa), medikuarengana jo.
- Etxean leihoak eta pertsianak itxita eduki, eta gauean freskatu.
- Ez erabiltzea beroa sortzen duten etxetresna elektriko edo aparatuak, ordurik beroenetan.
- Tenperatura 35ºC-tik gorakoa denean, haizagailu elektrikoak itzali, ez dira baliagarriak beroarekin lotutako gaixotasunak prebenitzeko.
- Dutxa edo bainu hotzak hartu eta gorputza freskatu, batez ere aurpegia eta eskuak.
- Ura eta likidoak maiz edan, baita egarri ez zarenean ere.
- Kafeina , alkohola edo azukre asko duten edariak ekidin.
- Entsalada, barazki eta fruituen kontsumoa handitu, izerdiagatik galtzen diren gatz mineralak berritzeko.
