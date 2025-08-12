ALERTA LARANJA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Muturreko tenperaturei aurre egiteko aholku sorta

Azken egunetan pilatutako beroak eta aste amaierara arte aurreikusitakoak, nahitaez prebentzio-neurriak areagotzea eskatzen duela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta horretarako gomendio batzuk argitaratu ditu:

GRAFCAV1416. VITORIA, 11/08/2025.- Un hombre corre por el anillo verde de Vitoria en una jornada en la que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar mañana martes en toda Euskadi una alerta naranja por las altas temperaturas que se están registrando en esta ola de calor. EFE/ L. Rico
Gizon bat Gasteizko eraztun berdean zehar korrika. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Egunotan izan dugun beroak eta ondorengoetarako aurreikusitakoak arreta areagotzea eskatzen duela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta osasun-neurriei jaramon egiteko deia luzatu du. Izan ere, astearte honetarako ere alerta laranja ezarri dute Euskal Herrian.

Osasun sailak ohar bidez gogoratu du atzo, astelehena, 15 pertsona artatu zituztela bero kolpeak jota. Testuinguru horretan, ondorengo orduetarako “arreta handiagoa” eskatu, eta gomendio sorta bat argitaratu du. Hona hemen zerrenda:

- Pertsona zaurgarriekin kontu handiz ibili: 4 urtez azpiko haurrekin, adinekoekin, haurdunekin eta gaixotasun kronikoak dituzten pertsonekin.

- Maiz jarri harremanetan bakarrik bizi diren adineko pertsonekin.

- Gogoratu ibilgailu barruan ahaztuta inor ez uztea.

- 6 hilabete baino gutxiagoko haurrak sekula ez jarri eguzkipean.

- Egunaren erdiko orduetan saihestu eguzki azpian jartzea.

- Babestu kapelekin eta eguzkitako betaurrekoekin eta eguzki-babesarekin.

- Arropa arina erabili.

- Saihestu jarduera fisiko gogorra, eta batez ere bero handieneko orduetan.

- Mendi-ibili luzeetarako ur nahikoa eraman.

- Ordubete baino gehiago luzatzen sintomen aurrean (ahultasuna, nekea, zorabioa, goragalea, ikusmen lausoa), medikuarengana jo.

- Etxean leihoak eta pertsianak itxita eduki, eta gauean freskatu.

Ez erabiltzea beroa sortzen duten etxetresna elektriko edo aparatuak, ordurik beroenetan.

- Tenperatura 35ºC-tik gorakoa denean, haizagailu elektrikoak itzali, ez dira baliagarriak beroarekin lotutako gaixotasunak prebenitzeko.

- Dutxa edo bainu hotzak hartu eta gorputza freskatu, batez ere aurpegia eta eskuak.

- Ura eta likidoak maiz edan, baita egarri ez zarenean ere.

- Kafeina , alkohola edo azukre asko duten edariak ekidin.

- Entsalada, barazki eta fruituen kontsumoa handitu, izerdiagatik galtzen diren gatz mineralak berritzeko. 

Euskal Herri osoa alerta laranjan beroagatik
Eguraldia Eusko Jaurlaritza Osakidetza Alerta Meteorologikoak Bero-boladak Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu