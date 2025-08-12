Medidas y consejos ante la alerta naranja por altas temperaturas
El Gobierno Vasco ha advertido de que la acumulación de calor en las últimas jornadas y el previsto hasta finales de esta semana "exige un mayor cuidado". Estas son las principales recomendaciones para hacer frente al calor extremo:
El Gobierno Vasco ha reiterado este martes la conveniencia de extremar la precaución ante la alerta naranja por altas temperaturas y de seguir las recomendaciones sanitarias.
Tras recordar que en la jornada de ayer Osakidetza atendió a 15 personas a consecuencia del calor extremo, el Departamento de Salud ha advertido de que la acumulación del calor padecido días atrás y el previsto hasta finales de esta misma semana "exige un mayor cuidado en las medidas a implementar y en los consejos a seguir".
Así, ha publicado una seríe de recomendaciones:
- Extremar la precaución especialmente por parte de la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
- Contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas.
- No dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.
- No exponer nunca directamente al sol a bebés de menos de 6 meses.
- Evitar la exposición solar en las horas centrales del día.
- Hacer uso de sombreros, gafas de sol y protector solar.
- Vestirse con ropa ligera, holgada y que deje transpirar.
- Evitar realizar actividad física intensa en episodios de altas temperaturas, y sobre todo durante las horas de más calor.
- En caso de realizar travesías o senderismo, consultar la predicción meteorológica y asegurar la provisión suficiente de agua.
- Ante síntomas que se prolonguen más de una hora y estén relacionados con las altas temperaturas (debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, desmayo), consultar con el personal sanitario.
- En casa e interiores, mantener ventanas y persianas cerradas cuando las temperaturas son altas, así como aprovechar el aire de la noche para ventilar y refrescar las estancias.
- Evitar, en las horas más calurosas del día, el uso de electrodomésticos y aparatos que produzcan calor.
- Cuando la temperatura supera los 35°C, no hacer uso de ventiladores eléctricos, no son útiles para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor.
- Tomar duchas o baños de agua fría y refrescarse el cuerpo, sobre todo cara y manos, con agua fresca.
- Beber agua y líquidos de manera frecuente, sin esperar a tener sed.
- Evitar consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas.
- Aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor.
Más noticias sobre sociedad
Detenido por irrumpir en una barbacoa en San Sebastián y apuñalar a uno de los asistentes en el pecho
El incidente se produjo sobre las ocho de la tarde del lunes en el barrio Bidebieta de la capital guipuzcoana.
El incendio de Carcastillo afecta a una superficie total de 220 hectáreas, según el Gobierno de Navarra
Mientras, continúan las labores de refresco y control del incendio, que está totalmente perimetrado y estabilizado, aunque preocupa que el cambio de viento de esta tarde, junto con las altas y extremas temperaturas vuelva a avivar las llamas.
Más de 500 actividades en la Aste Nagusia bilbaína, con un programa "pensado todas las edades y gustos"
El consistorio destaca las actuaciones musicales en directo, los 23 espectáculos de teatro de calle y la competición de pirotecnia.
Ribera Alta, de luto por la muerte violenta de un hombre en Viloria
El Ayuntamiento ha convocado para hoy una concentración a las 20:00 horas en repulsa por el crimen, mientras la Ertzaintza mantiene abierta la investigación.
Desalojan la playa de Laga para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua
El incidente ha ocurrido sobre las 19:00 horas cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista de 25 años con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital.
Continúan los trabajos para tratar de perimetrar del incendio de Carcastillo
El incendio que desde el sábado a la noche se mantiene activo en un paraje forestal de la localidad navarra de Carcastillo sigue sin estar perimetrado, y los bomberos continúan trabajando por tierra y aire antes de que, por la noche, se retiren los medios aéreos.
Dos detenidos por apuñalar a un hombre en Getxo
La agresión ha ocurrido esta tarde, sobre las 14:20 horas, en el barrio de Algorta.
Muere un montañero de Pamplona en el pico Russell del Pirineo aragonés
El joven, de 26 años, fue localizado por el GREIM en el Parque Nacional de Posets-Maladeta tras caer mientras ascendía por terreno escarpado.
El intenso calor no amedrenta a centenares de piratas en San Sebastián
Más de 1000 tripulantes, a bordo de 225 embarcaciones elaboradas con piezas de corcho, palés, flotadores varios, cañas entrelazadas e, incluso, colchones han partido a las 17:00 horas del puerto donostiarra hacia la playa de La Concha. A pesar del calor, el buen ambiente ha reinado durante la travesía.