ALERTA NARANJA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Medidas y consejos ante la alerta naranja por altas temperaturas

El Gobierno Vasco ha advertido de que la acumulación de calor en las últimas jornadas y el previsto hasta finales de esta semana "exige un mayor cuidado". Estas son las principales recomendaciones para hacer frente al calor extremo:

GRAFCAV1416. VITORIA, 11/08/2025.- Un hombre corre por el anillo verde de Vitoria en una jornada en la que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar mañana martes en toda Euskadi una alerta naranja por las altas temperaturas que se están registrando en esta ola de calor. EFE/ L. Rico
Un hombre corre por el anillo verde de Vitoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Muturreko tenperaturei aurre egiteko aholku sorta
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha reiterado este martes la conveniencia de extremar la precaución ante la alerta naranja por altas temperaturas y de seguir las recomendaciones sanitarias. 

Tras recordar que en la jornada de ayer Osakidetza atendió a 15 personas a consecuencia del calor extremo, el Departamento de Salud ha advertido de que la acumulación del calor padecido días atrás y el previsto hasta finales de esta misma semana "exige un mayor cuidado en las medidas a implementar y en los consejos a seguir". 

Así, ha publicado una seríe de recomendaciones: 

- Extremar la precaución especialmente por parte de la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

- Contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas.

- No dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.

- No exponer nunca directamente al sol a bebés de menos de 6 meses.

- Evitar la exposición solar en las horas centrales del día.

- Hacer uso de sombreros, gafas de sol y protector solar.

- Vestirse con ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

- Evitar realizar actividad física intensa en episodios de altas temperaturas, y sobre todo durante las horas de más calor.

- En caso de realizar travesías o senderismo, consultar la predicción meteorológica y asegurar la provisión suficiente de agua.

- Ante síntomas que se prolonguen más de una hora y estén relacionados con las altas temperaturas (debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, desmayo), consultar con el personal sanitario. 

- En casa e interiores, mantener ventanas y persianas cerradas cuando las temperaturas son altas, así como aprovechar el aire de la noche para ventilar y refrescar las estancias.

- Evitar, en las horas más calurosas del día, el uso de electrodomésticos y aparatos que produzcan calor.

- Cuando la temperatura supera los 35°C, no hacer uso de ventiladores eléctricos, no son útiles para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor.

- Tomar duchas o baños de agua fría y refrescarse el cuerpo, sobre todo cara y manos, con agua fresca.

- Beber agua y líquidos de manera frecuente, sin esperar a tener sed.

- Evitar consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas.

- Aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor. 

Toda Euskal Herria, en alerta naranja por calor
Eguraldia Gobierno Vasco Osakidetza Alertas Meteorológicas Olas de calor Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Laga rescate helicoptero
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Desalojan la playa de Laga para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua

El incidente ha ocurrido sobre las 19:00 horas cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista de 25 años con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital.
Cargar más