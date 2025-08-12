Medidas y consejos ante la alerta naranja por altas temperaturas

El Gobierno Vasco ha reiterado este martes la conveniencia de extremar la precaución ante la alerta naranja por altas temperaturas y de seguir las recomendaciones sanitarias.

Tras recordar que en la jornada de ayer Osakidetza atendió a 15 personas a consecuencia del calor extremo, el Departamento de Salud ha advertido de que la acumulación del calor padecido días atrás y el previsto hasta finales de esta misma semana "exige un mayor cuidado en las medidas a implementar y en los consejos a seguir".

Así, ha publicado una seríe de recomendaciones:

- Extremar la precaución especialmente por parte de la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

- Contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas.

- No dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.

- No exponer nunca directamente al sol a bebés de menos de 6 meses.

- Evitar la exposición solar en las horas centrales del día.

- Hacer uso de sombreros, gafas de sol y protector solar.

- Vestirse con ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

- Evitar realizar actividad física intensa en episodios de altas temperaturas, y sobre todo durante las horas de más calor.

- En caso de realizar travesías o senderismo, consultar la predicción meteorológica y asegurar la provisión suficiente de agua.

- Ante síntomas que se prolonguen más de una hora y estén relacionados con las altas temperaturas (debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, desmayo), consultar con el personal sanitario.

- En casa e interiores, mantener ventanas y persianas cerradas cuando las temperaturas son altas, así como aprovechar el aire de la noche para ventilar y refrescar las estancias.

- Evitar, en las horas más calurosas del día, el uso de electrodomésticos y aparatos que produzcan calor.

- Cuando la temperatura supera los 35°C, no hacer uso de ventiladores eléctricos, no son útiles para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor.

- Tomar duchas o baños de agua fría y refrescarse el cuerpo, sobre todo cara y manos, con agua fresca.

- Beber agua y líquidos de manera frecuente, sin esperar a tener sed.

- Evitar consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas.

- Aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor.