Toda Euskal Herria, en alerta naranja por calor

La CAV está en alerta naranja por calor, con la misma situación en Navarra e Iparralde. Euskalmet prevé temperaturas que rozarán los 40 grados en el interior, y superar los 30 en la costa. Seguimos inmersos en la ola de calor y todo apunta a que habrá que esperar a mañana para que las temperaturas empiecen a bajar.
FOTODELDÍA GRAFCAV1342. PAMPLONA, 07/08/2025.- Una persona se refresca en una fuente de la Plaza del Castillo en Pamplona en un jornada donde Navarra vivirá este jueves un día marcado por el calor, con temperaturas máximas elevadas en prácticamente toda la Comunidad Foral, que podrán alcanzar los 39 grados en puntos del centro y sur, y algo más suaves en la vertiente cantábrica. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un día poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas y posibilidad de nubosidad de evolución en el sur, sin descartar algún desarrollo puntual.EFE/ Jesús Diges
Una persona se refresca en una fuente. Foto: EFE
El calor no da tregua. Toda la comunidad autónoma permanece hoy en alerta naranja, una situación que se repite en Navarra e Iparralde. Según Euskalmet, las temperaturas rozarán los 40 grados en el interior y superarán los 30 en la costa. La ola de calor continúa, y todo apunta a que no será hasta mañana cuando empiecen a bajar los termómetros.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado en toda Euskadi una alerta naranja por las altas temperaturas que se están registrando en esta ola de calor.

En concreto, desde la 13:00 hasta las 20:00 se activará la alerta por temperaturas extremas en Álava porque se podrían alcanzar los 38 grados en todo el territorio y los 39 en el sur.

Durante toda la jornada estará activa la alerta por temperaturas altas persistentes, ya que se esperan máximas que podrían rondar los 32 grados en la costa y los 37 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa.

Además de estas alertas, este martes se volverá a activar un aviso amarillo durante todo el día por riesgo de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la baja humedad relativa.

La Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet prevé que el miércoles se produzca una bajada de las temperaturas, un descenso que será más apreciable en el interior, donde las máximas se situarán entre los 30 y 34 grados. En el sur de Álava serán algo más altas y en el litoral no superarán los 30.

En Navarra, además de la alerta naranja por calor (se esperan temperaturas de 39 grados en algunas zonas), el riesgo de incendios es "extremo" o "muy alto".

 

