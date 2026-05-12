Continuará el tiempo inestable con tormentas por la tarde, sobre todo en Navarra e Iparralde

El tiempo será inestable este martes en todo el territorio, y por la tarde se activarán avisos amarillos tanto en el centro y sur de Navarra así como en Iparralde.

La jornada comenzará con nubes y claros y posibilidad de lluvias, sobre todo en la vertiente cantábrica, aunque a medida que avance la jornada la nubosidad irá en aumento y se producirán chubascos que podrían ser ocasionalmente intensos y de caracter tormentoso, que podrían incluso ir acompañados de granizo.

Las tormentas y chubascos pueden ser significativos especialmente en el centro de Navarra y en la zona de la Ribera, donde se podrían acumular hasta 15 litros en una hora. Por ello, la AEMET activará en esas zonas avisos amarillos entre las 12:00 y las 20:00 horas.

En Iparralde también estará activo el aviso amarillo por riesgo de tormentas entre las 13:00 y las 18:00 horas.

Se prevé que las tormentas se vayan disipando durante la noches, aunque probablemente siga lloviendo en la vertiente cantábrica.

Las temperaturas máximas bajarán y el viento soplará del norte.

El miércoles el tiempo seguirá siendo otoñal. Los termómetros volverán a descender levemente y las máximas rondarán los 15 o 16 ºC. El viento soplará del noroeste lo que podrá aumentar la sensación de frío en algunas zonas. Los cielos estarán nubosos y podrá llover débilmente, sobre todo en el norte, siendo los chubascos más abundantes y frecuentes en el nordeste.

El jueves los cielos estarán nublados y podrán llover, sobre todo en la vertiente cantábrica. El viento soplará de forma intensa y resultará molesto por momentos, con rachas fuertes o muy fuertes en la costa y en el valle del Ebro. Las temperaturas descenderán levemente y el viento fino del noroeste aumentará la sensación de frío. En el Pirineo nevará por encima de los 1500-1700 metros.