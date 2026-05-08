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Una línea de tormentas barre Euskal Herria de oeste a este con gran intensidad

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ekaitz-lerro batek Euskal Herria mendebaldetik ekialdera zeharkatzen du indar handiz
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EITB

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Un frente tormentoso ha atravesado Euskal Herria esta tarde, dejando precipitaciones de carácter torrencial. Según los registros de Euskalmet, se han contabilizado hasta 23,8 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos. La tromba de agua se ha originado en la zona oeste para, posteriormente, recorrer con fuerza el resto del territorio.

Tormentas Bermeo Mungia Eguraldia

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