Una línea de tormentas barre Euskal Herria de oeste a este con gran intensidad
Un frente tormentoso ha atravesado Euskal Herria esta tarde, dejando precipitaciones de carácter torrencial. Según los registros de Euskalmet, se han contabilizado hasta 23,8 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos. La tromba de agua se ha originado en la zona oeste para, posteriormente, recorrer con fuerza el resto del territorio.
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Lo vemos cada día como un círculo perfecto en el cielo, pero el Sol es mucho más complejo de lo que parece. Desde las manchas que observó Galileo hasta las perturbaciones que sacuden su interior, nos adentramos en la física de nuestra estrella de la mano de la experta Teresa del Río.
Nuevo aviso amarillo por lluvias esta tarde en Euskal Herria
Las fuertes lluvias podrían ir acompañadas de tormentas y granizo.
Aviso amarillo esta tarde por lluvias que pueden dejar más de 15 litros en una hora
Las fuertes lluvias podrían ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento, de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
La semana arranca con chubascos y tormentas
El viento del norte incidirá negativamente en las temperaturas, con máximas que apenas superarán los 15 grados.
Avisos amarillos en toda Euskal Herria por lluvias tormentosas
Se esperan chubascos intensos a partir de la tarde, acompañados de granizo y rachas de viento.
Mayo se estrena con sol por la mañana y lluvia por la tarde
Euskalmet activará el aviso amarillo por precipitaciones intensas esta tarde, de 17:00 a 22:00 horas y también el sábado, de 14:00 a 22:00 horas. La inestabilidad será la tónica general estos próximos días, en los que se intercalaran los ratos de sol con chubascos y tormentas. El viento será variable y las temperaturas se mantendrán templadas.
Aviso amarillo por lluvias intensas en Álava en plena Retreta de San Prudencio
El Departamento de Seguridad ha activado el aviso entre las 15:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio de los actos festivos en Vitoria-Gasteiz. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Abril se despide con nubes, chubascos ocasionales y temperaturas de 20 grados
En principio, tanto el lunes como el martes serán días nubosos, con lluvias y ambiente gris en general. El tiempo será muy variable.
¿Qué estudia la ciencia en un eclipse total de sol?
Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.