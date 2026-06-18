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Las temperaturas siguen al alza y alcanzarán valores extremos este fin de semana

Las máximas superarán los 30 grados en amplias zonas de Hego Euskal Herria durante los próximos días y podrían rebasar los 40 grados el domingo. Euskalmet prevé un fin de semana marcado por el calor intenso, aunque también existe riesgo de tormentas, especialmente durante la jornada de este viernes.

FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 17/06/2025.- Vista este martes de la playa de La Concha de San Sebastián. Los cielos en el País Vasco estarán hoy poco nubosos en el País Vasco, los vientos serán flojos y variables, aunque por la mañana se fijarán del norte, las temperaturas mínimas no variarán y las máximas experimentarán un ligero o moderado ascenso. EFE/Javier Etxezarreta
Imagen de una jornada soleada en Donostia/San Sebastián. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tenperaturak gora jarraitzen du, eta asteburuan muturreko tenperaturak izango ditugu
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EITB

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Las temperaturas siguen en ascenso, y las máximas se situarán ya por encima de los 35 grados, especialmente en la zona norte. De cara al fin de semana, se mantendrá el calor y las elevadas temperaturas. El domingo los termómetros se acercarán a los 40 grados en algunas zonas.

Viernes

Seguirá haciendo calor y el riesgo de tormentas será mayor, según el pronóstico de Euskalmet. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, pero seguirá haciendo calor, con valores superiores a los 30 ºC en muchos puntos del interior. En la costa predominará el viento de componente norte y el ambiente será más fresco.

En el interior predominará el viento del sureste. El cielo estará nublado durante buena parte del día y a partir de la tarde se pueden producir algunos chubascos tormentosos en cualquier punto, sin descartar que puedan ir acompañados de granizo.

Fin de semana

El tiempo veraniego se mantendrá el sábado, con calor en el interior, y las máximas incluso podrían subir un poco. Predominará el ambiente soleado, aunque el cielo no se verá completamente azul.

Por la tarde crecerán algunas nubes de tormenta y no se descarta que pueda caer algún chubasco, aunque la probabilidad es pequeña. En el litoral soplará la brisa. En el interior el viento tendrá toque del sur, pero por la tarde girará a componente norte en la vertiente cantábrica. En Rioja Alavesa y gran parte de Navarra soplará el viento del sureste.

De cara al domingo se espera un incremento notable de las temperaturas, que se acercarán a los 40 grados en algunos puntos o incluso los superarán.

Eguraldia

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