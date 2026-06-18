Las temperaturas siguen en ascenso, y las máximas se situarán ya por encima de los 35 grados, especialmente en la zona norte. De cara al fin de semana, se mantendrá el calor y las elevadas temperaturas. El domingo los termómetros se acercarán a los 40 grados en algunas zonas.

Viernes

Seguirá haciendo calor y el riesgo de tormentas será mayor, según el pronóstico de Euskalmet. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, pero seguirá haciendo calor, con valores superiores a los 30 ºC en muchos puntos del interior. En la costa predominará el viento de componente norte y el ambiente será más fresco.

En el interior predominará el viento del sureste. El cielo estará nublado durante buena parte del día y a partir de la tarde se pueden producir algunos chubascos tormentosos en cualquier punto, sin descartar que puedan ir acompañados de granizo.

Fin de semana

El tiempo veraniego se mantendrá el sábado, con calor en el interior, y las máximas incluso podrían subir un poco. Predominará el ambiente soleado, aunque el cielo no se verá completamente azul.

Por la tarde crecerán algunas nubes de tormenta y no se descarta que pueda caer algún chubasco, aunque la probabilidad es pequeña. En el litoral soplará la brisa. En el interior el viento tendrá toque del sur, pero por la tarde girará a componente norte en la vertiente cantábrica. En Rioja Alavesa y gran parte de Navarra soplará el viento del sureste.

De cara al domingo se espera un incremento notable de las temperaturas, que se acercarán a los 40 grados en algunos puntos o incluso los superarán.