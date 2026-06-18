Merkurioak gora jarraitzen du, eta asteburuan muturreko tenperaturak izango ditugu
Maximoak 30 gradutik gorakoak izango dira Hego Euskal Herriko eremu zabaletan datozen egunetan, eta igandean 40 gradutik gorakoak izan daitezke. Euskalmetek bero handiak markatutako asteburua aurreikusi du, baina ekaitzak izateko arriskua ere badago, bereziki ostiralean.
Euskalmeten iragarpenen arabera, beroak eutsi egingo dio ostiralean eta asteburuan ere; are gehiago, igandean 40 gradutara hurbilduko dira termometroak hainbat lekutan, eta baliteke toki batzuetan langa hori gainditzea.
Ostirala
Beroak bere horretan jarraituko du ostiralean, eta ekaitzak izateko arriskua handiagoa izango da. Tenperatura maximoak apur bat jaitsiko diren arren, 30 gradutik gorako balioak izango dira barnealdeko toki askotan. Kostaldean ipar osagaiko haizea nagusituko da, eta giro freskoagoa izango da.
Barnealdean, berriz, hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Zerua hodeitsu egongo da egunaren zati handi batean, eta arratsaldetik aurrera trumoi-zaparradak izan daitezke Euskal Herriko edozein tokitan. Zenbait kasutan txingorra ere bota dezake.
Asteburua
Larunbatean uda giroak jarraituko du. Barnealdean bero egingo du, eta baliteke tenperatura maximoak koska bat igotzea. Eguzkia izango da nagusi, nahiz eta zerua ez egon erabat oskarbi.
Arratsaldean ekaitz-hodei batzuk garatuko dira, eta ez da guztiz baztertzen zaparradaren bat botatzea, baina aukera txikia izango da. Kostaldean brisa ibiliko da. Barnealdean hego ukituko haizea nagusituko da, eta arratsaldean ipar osagaira aldatuko da Kantauri isurialdean. Arabako Errioxan eta Nafarroako zati handi batean, berriz, hego-ekialdeko haizea izango da nagusi.
Iganderako beroaldia bueltatuko da. Tenperaturak nabarmen igoko dira, eta zenbait tokitan 40 gradura hurbildu eta muga hori gainditu ere egin dezakete.
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Tenperaturen gorakadak ez du etenik, eta abisu horia ezarri dute Araban eta Nafarroan
Tenperaturak 2 eta 3 gradu artean igoko dira, eta maximoak 35 graduren bueltan kokatuko dira.
Asteazkenean bero-sapa itzuliko da
Astelehen eta asteartea tenperatura freskoagoekin helduko dira asteon, eta asteazkenetik aurrera termometroak gora egingo du: 30ºC-tik gorakoak izango dira barnealdean.
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Bigarren egunez jarraian, 30 graduak gainditu dira EAE osoan. Astelehenetik aurrera beroa pixka bat arinduko da, eta tenperatura maximoek behera egingo dute, oro har, nahiz eta udako giroak jarraituko duen.
Nola eragiten die eguzki-eklipse batek animaliei?
Planetako animalia gehienak eguzki-argiaren arabera jokatzen dute. Beraz, eklipse batek asko eragiten die, baina ez denei modu berean. Batzuek eklipseari begira gelditzen dira, besterik gabe. Beste batzuek, ordea, argi faltara egokitzen dituzte beren jarduerak.
Uda ate joka dela ondo igarriko da asteburuan, eguzkia, beroa eta abisu horia baitakartza berekin
Zeru urdinak eta tenperatura beroak nagusi izango dira Euskal Herri osoan gaurtik gutxienez igandera arte. Gaur, hegoaldean batez ere, berotzen hasiko da, eta larunbatean eta igandean, aise gaindituko dira 30 ºC-ko tenperaturak lurralde guztietan. Kostaldean, abisu horia egongo da indarrean tenperatura altuak espero direlako.
Giro oso estalia eta freskoa asteko lehen egunetan
Gutxienez ostegun arratsaldera arte ez da eguzki konturik izango gurean. 20 graduz azpiko tenperaturak izango ditugu ordura arte, eta gutxi bada ere, busti egingo du, batez ere goizetan euri zirina egingo baitu.
Nola bizi zituzten eklipseak gure arbasoek?
Munduko kultura askotan eguzkia gurtu izan da ia jainko bat bezala. Naturalena gauez ezkutatu eta goizean itzultzea zen. Horregatik, egunez eklipse bat ikustea beldurgarria izan da urte askotan munduko ia kultura guztientzat.
Hodeiak nagusi asteburuan
Ekaineko lehen asteburu honetan, fronte berri bat izango dugu, eta hodeitza nagusi izango da larunbatean; igandean, berriz, tenperaturak nabarmen egingo du gora.