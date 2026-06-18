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Merkurioak gora jarraitzen du, eta asteburuan muturreko tenperaturak izango ditugu

Maximoak 30 gradutik gorakoak izango dira Hego Euskal Herriko eremu zabaletan datozen egunetan, eta igandean 40 gradutik gorakoak izan daitezke. Euskalmetek bero handiak markatutako asteburua aurreikusi du, baina ekaitzak izateko arriskua ere badago, bereziki ostiralean.

FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 17/06/2025.- Vista este martes de la playa de La Concha de San Sebastián. Los cielos en el País Vasco estarán hoy poco nubosos en el País Vasco, los vientos serán flojos y variables, aunque por la mañana se fijarán del norte, las temperaturas mínimas no variarán y las máximas experimentarán un ligero o moderado ascenso. EFE/Javier Etxezarreta

Egun eguzkitsua, Donostian. Foto: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Euskalmeten iragarpenen arabera, beroak eutsi egingo dio ostiralean eta asteburuan ere; are gehiago, igandean 40 gradutara hurbilduko dira termometroak hainbat lekutan, eta baliteke toki batzuetan langa hori gainditzea.

Ostirala

Beroak bere horretan jarraituko du ostiralean, eta ekaitzak izateko arriskua handiagoa izango da. Tenperatura maximoak apur bat jaitsiko diren arren, 30 gradutik gorako balioak izango dira barnealdeko toki askotan. Kostaldean ipar osagaiko haizea nagusituko da, eta giro freskoagoa izango da.

Barnealdean, berriz, hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Zerua hodeitsu egongo da egunaren zati handi batean, eta arratsaldetik aurrera trumoi-zaparradak izan daitezke Euskal Herriko edozein tokitan. Zenbait kasutan txingorra ere bota dezake.

Asteburua

Larunbatean uda giroak jarraituko du. Barnealdean bero egingo du, eta baliteke tenperatura maximoak koska bat igotzea. Eguzkia izango da nagusi, nahiz eta zerua ez egon erabat oskarbi.

Arratsaldean ekaitz-hodei batzuk garatuko dira, eta ez da guztiz baztertzen zaparradaren bat botatzea, baina aukera txikia izango da. Kostaldean brisa ibiliko da. Barnealdean hego ukituko haizea nagusituko da, eta arratsaldean ipar osagaira aldatuko da Kantauri isurialdean. Arabako Errioxan eta Nafarroako zati handi batean, berriz, hego-ekialdeko haizea izango da nagusi.

Iganderako beroaldia bueltatuko da. Tenperaturak nabarmen igoko dira, eta zenbait tokitan 40 gradura hurbildu eta muga hori gainditu ere egin dezakete.

Eguraldia

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