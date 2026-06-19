Alerta naranja por calor extremo en Hego Euskal Herria el domingo, con máximas de hasta 39 grados
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha endurecido los avisos previstos para este fin de semana ante el episodio de calor intenso que afectará a Hego Euskal Herria. El domingo será la jornada más complicada, con temperaturas cercanas a los 40 grados y un riesgo muy alto de incendios forestales en Álava. En Navarra también han impuesto la alerta naranja, desde las 12:00 a las 20:00 horas.
El calor seguirá ganando intensidad durante los próximos días en Hego Euskal Herria y los avisos meteorológicos previstos para el fin de semana han escalado de nivel amarillo a naranja ante el empeoramiento de las previsiones.
Según el último aviso emitido por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, este viernes permanecerá activado un aviso amarillo por precipitaciones intensas entre las 16:00 y las 22:00 horas. Se podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, con chubascos tormentosos localmente fuertes, especialmente en Álava y Bizkaia, acompañados de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Además, durante toda la jornada del viernes continuará vigente el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.
El sábado se mantendrán los avisos amarillos. Por un lado, por temperaturas altas persistentes en la zona de transición y en el eje del Ebro, donde los termómetros podrían alcanzar los 33 y 34 grados, respectivamente. Por otro, se activará un nuevo aviso por precipitaciones intensas entre las 18:00 y las 24:00 horas, con posibilidad de tormentas, granizo de hasta cuatro centímetros y fuertes rachas de viento.
Asimismo, Álava volverá a estar bajo aviso amarillo por riesgo de incendios forestales durante toda la jornada.
La situación alcanzará su punto más crítico el domingo. Euskalmet ha activado una alerta naranja por temperaturas altas extremas entre las 12:00 y las 20:00 horas. Las máximas podrían rondar los 35 grados en la costa, los 39 grados en la zona cantábrica interior y alcanzar los 37 grados tanto en la zona de transición como en el eje del Ebro.
A este aviso se suma una alerta naranja por riesgo de incendios forestales en Álava durante toda la jornada dominical, en un contexto marcado por las temperaturas muy elevadas, la sequedad ambiental y el viento del sur.
La actualización de los avisos confirma el empeoramiento de las previsiones avanzadas por Euskalmet para este fin de semana. El domingo, coincidiendo con la llegada oficial del verano a las 10:24 horas, será la jornada más calurosa del episodio, con valores que podrían acercarse a los 40 grados en varios puntos de Hego Euskal Herria.
En Navarra también se esperan temperaturas muy altas y la alerta naranja entrará en vigor el domingo entre las 12:00 y las 20:00 horas.
Te puede interesar
Las temperaturas siguen al alza y alcanzarán valores extremos este fin de semana
Las máximas superarán los 30 grados en amplias zonas de Hego Euskal Herria durante los próximos días y podrían rebasar los 40 grados el domingo. Euskalmet prevé un fin de semana marcado por el calor intenso, aunque también existe riesgo de tormentas, especialmente durante la jornada de este viernes.
¿Está formándose un Súper Niño? El Pacífico se calienta en un planeta más cálido que nunca
El océano Pacífico muestra señales de calentamiento que podrían anticipar un episodio intenso de El Niño en los próximos meses. La posible evolución del fenómeno llega en un contexto de temperaturas oceánicas récord y con un riesgo de fenómenos meteorológicos extremos a escala global.
Las temperaturas siguen en ascenso y obligan a activar el aviso amarillo por calor en Álava y Navarra
Las temperaturas serán 2 o 3 ºC más altas y podrían incluso superar los 35 grados en algunos puntos.
El mercurio volverá a dispararse el miércoles: el inicio de semana nos da una tregua
Este lunes y martes llegan con temperaturas más bajas, preludio de la subida del mercurio a partir del miércoles: se superarán los 30º en el interior.
Atendidas 40 personas por calor en la CAV, el más grave un participante de la Galipa Mendi Bira de Serantes
Por segundo día consecutivo, se han superado los 30 grados en toda la CAV. A partir de este lunes llegará un alivio relativo del calor, con un descenso generalizado de las temperaturas máximas, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego.
¿Cómo afecta un eclipse de sol a los animales?
La mayoría de la fauna del planeta se rige según la luz solar por lo que un eclipse afecta a los animales, aunque no de igual manera. Algunos simplemente observan como se oscurece todo a nuestro alrededor. Otros, sin embargo, adaptan sus actividades a la falta de luz.
El verano llama ya a la puerta con un fin de semana de sol, calor y aviso amarillo
Los cielos azules y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria desde hoy y, al menos, hasta el domingo. Hoy, sobre todo en el sur, los termómetros subirán de forma notable, y tanto el sábado como el domingo, se superarán fácilmente los 30 ºC en todo el país, tanto en el interior como en la costa, donde se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.
Ambiente muy cubierto y fresco, al menos hasta el jueves
Los primeros días de la semana el sol brillará por su ausencia y las temperaturas se situarán por debajo de los 20 grados. No lloverá mucho, pero lo hará sobre todo por las mañanas.
¿Cómo vivían un eclipse nuestros antepasados?
En muchas culturas del mundo se ha adorado al sol. Lo natural era que se escondiera por la noche y volviera por la mañana. Por eso, un eclipse en pleno día fue algo a temer durante miles de años para casi todas las culturas del mundo.