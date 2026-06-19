El calor seguirá ganando intensidad durante los próximos días en Hego Euskal Herria y los avisos meteorológicos previstos para el fin de semana han escalado de nivel amarillo a naranja ante el empeoramiento de las previsiones.

Según el último aviso emitido por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, este viernes permanecerá activado un aviso amarillo por precipitaciones intensas entre las 16:00 y las 22:00 horas. Se podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, con chubascos tormentosos localmente fuertes, especialmente en Álava y Bizkaia, acompañados de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Además, durante toda la jornada del viernes continuará vigente el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.

El sábado se mantendrán los avisos amarillos. Por un lado, por temperaturas altas persistentes en la zona de transición y en el eje del Ebro, donde los termómetros podrían alcanzar los 33 y 34 grados, respectivamente. Por otro, se activará un nuevo aviso por precipitaciones intensas entre las 18:00 y las 24:00 horas, con posibilidad de tormentas, granizo de hasta cuatro centímetros y fuertes rachas de viento.

Asimismo, Álava volverá a estar bajo aviso amarillo por riesgo de incendios forestales durante toda la jornada.

La situación alcanzará su punto más crítico el domingo. Euskalmet ha activado una alerta naranja por temperaturas altas extremas entre las 12:00 y las 20:00 horas. Las máximas podrían rondar los 35 grados en la costa, los 39 grados en la zona cantábrica interior y alcanzar los 37 grados tanto en la zona de transición como en el eje del Ebro.

A este aviso se suma una alerta naranja por riesgo de incendios forestales en Álava durante toda la jornada dominical, en un contexto marcado por las temperaturas muy elevadas, la sequedad ambiental y el viento del sur.

La actualización de los avisos confirma el empeoramiento de las previsiones avanzadas por Euskalmet para este fin de semana. El domingo, coincidiendo con la llegada oficial del verano a las 10:24 horas, será la jornada más calurosa del episodio, con valores que podrían acercarse a los 40 grados en varios puntos de Hego Euskal Herria.

En Navarra también se esperan temperaturas muy altas y la alerta naranja entrará en vigor el domingo entre las 12:00 y las 20:00 horas.