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Euskalmetek maila laranjara igo ditu iganderako abisuak, muturreko beroagatik eta sute arriskuagatik

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogortu egin ditu astebururako aurreikusitako abisuak, Hego Euskal Herriari eragingo dion bero handia dela eta. Igandea izango da egunik zailena, 40 gradu inguruko tenperaturak espero baitira eta Araban baso-suteak izateko arrisku handia izango da. Nafarroan ere alerta laranja ezarri dute, 12:00etatik 20:00etara. 

(Foto de ARCHIVO) Una mujer bebe agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Gobierno Vasco ha activado la alerta roja en Euskadi para hoy, por riesgo de temperaturas muy altas, entre las tres y las seis de la tarde, que podrían alcanzar los 41-42 grados en puntos del oeste de la vertiente cantábrica. Según ha informado el Departamento de Seguridad, además, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona costera, los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en la del eje del Ebro. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en la Comunidad autónoma vasca por la baja humedad relativa y el viento de componente sur. H.Bilbao / Europa Press 23 AGOSTO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;CUARTA OLA DE CALOR;ALERTA ROJA 23/8/2023
Emakume bat ura edaten ari da iturri batean berotik freskatzeko. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Beroak indarra hartzen jarraituko du datozen egunetan Hego Euskal Herrian, eta astebururako aurreikusitako abisu meteorologikoek maila horitik laranjara egin dute gora, iragarpenak okerrera egin duelako.

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak emandako azken abisuaren arabera, ostiral honetan abisu horia egongo da aktibatuta prezipitazio handiengatik 16:00etatik 22:00etara. Metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzake ordubetean, eta trumoi-zaparrada gogorrak botako ditu, bereziki Araban eta Bizkaian. Horrez gain, txingorra eta 100 km/h-ko haize-boladak ere bota ditzake.

Gainera, ostiral osoan zehar, abisu horiak indarrean jarraituko du Araban baso-suteak izateko arriskuagatik, tenperatura altuak eta hegoaldeko haizea direla eta.

Larunbatean abisu horiak mantenduko dira. Alde batetik, tenperatura altu iraunkorrengatik trantsizio-gunean eta Ebroko ardatzean: bertan termometroak 33 eta 34 gradukoak izan daitezke, hurrenez hurren. Bestetik, abisu berri bat aktibatuko da 18:00etatik 24:00etara prezipitazio handiengatik, eta ekaitzak, lau zentimetroko txingorra eta haize-bolada bortitzak izan daitezke.

Era berean, Araba abisu horian egongo da berriro, egun osoan baso-suteak izateko arriskuagatik.

Euskalmetek alerta laranja ezarri du 12:00etatik 20:00etara muturreko tenperatura altuengatik. Maximoak 35 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean, 39 gradukoak barnealdean eta 37 gradukoak trantsizio-eremuan eta Ebroren ardatzean.

Abisu horrez gain, alerta laranja ezarri dute Araban igande osoan baso-suteak izateko arriskuagatik. Tenperatura oso altuak, inguruneko lehortasuna eta hegoaldeko haizea izango dira protagonistak.

Abisuen eguneraketak baieztatu egiten du Euskalmetek asteburu honetarako aurreratutako aurreikuspenek okerrera egingo dutela. Igandean, uda 10:24ean ofizialki iristearekin batera, gertakariaren egunik beroena izango da, Hego Euskal Herriko hainbat tokitan balioak 40 gradura hurbil daitezke.

Nafarroan ere antzeko tenperatura altuak espero dira eta alerta laranja ezarri dute 12:00etatik 20:00etara bitartean. 

Eguraldia Bero-boladak

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