Euskalmetek maila laranjara igo ditu iganderako abisuak, muturreko beroagatik eta sute arriskuagatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogortu egin ditu astebururako aurreikusitako abisuak, Hego Euskal Herriari eragingo dion bero handia dela eta. Igandea izango da egunik zailena, 40 gradu inguruko tenperaturak espero baitira eta Araban baso-suteak izateko arrisku handia izango da. Nafarroan ere alerta laranja ezarri dute, 12:00etatik 20:00etara.
Beroak indarra hartzen jarraituko du datozen egunetan Hego Euskal Herrian, eta astebururako aurreikusitako abisu meteorologikoek maila horitik laranjara egin dute gora, iragarpenak okerrera egin duelako.
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak emandako azken abisuaren arabera, ostiral honetan abisu horia egongo da aktibatuta prezipitazio handiengatik 16:00etatik 22:00etara. Metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzake ordubetean, eta trumoi-zaparrada gogorrak botako ditu, bereziki Araban eta Bizkaian. Horrez gain, txingorra eta 100 km/h-ko haize-boladak ere bota ditzake.
Gainera, ostiral osoan zehar, abisu horiak indarrean jarraituko du Araban baso-suteak izateko arriskuagatik, tenperatura altuak eta hegoaldeko haizea direla eta.
Larunbatean abisu horiak mantenduko dira. Alde batetik, tenperatura altu iraunkorrengatik trantsizio-gunean eta Ebroko ardatzean: bertan termometroak 33 eta 34 gradukoak izan daitezke, hurrenez hurren. Bestetik, abisu berri bat aktibatuko da 18:00etatik 24:00etara prezipitazio handiengatik, eta ekaitzak, lau zentimetroko txingorra eta haize-bolada bortitzak izan daitezke.
Era berean, Araba abisu horian egongo da berriro, egun osoan baso-suteak izateko arriskuagatik.
Euskalmetek alerta laranja ezarri du 12:00etatik 20:00etara muturreko tenperatura altuengatik. Maximoak 35 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean, 39 gradukoak barnealdean eta 37 gradukoak trantsizio-eremuan eta Ebroren ardatzean.
Abisu horrez gain, alerta laranja ezarri dute Araban igande osoan baso-suteak izateko arriskuagatik. Tenperatura oso altuak, inguruneko lehortasuna eta hegoaldeko haizea izango dira protagonistak.
Abisuen eguneraketak baieztatu egiten du Euskalmetek asteburu honetarako aurreratutako aurreikuspenek okerrera egingo dutela. Igandean, uda 10:24ean ofizialki iristearekin batera, gertakariaren egunik beroena izango da, Hego Euskal Herriko hainbat tokitan balioak 40 gradura hurbil daitezke.
Nafarroan ere antzeko tenperatura altuak espero dira eta alerta laranja ezarri dute 12:00etatik 20:00etara bitartean.
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