¿Está formándose un Súper El Niño? El Pacífico se calienta en un planeta más cálido que nunca

Los científicos vigilan el océano Pacífico ante las señales de calentamiento detectadas en las últimas semanas, que podrían favorecer la formación de un intenso episodio de El Niño en los próximos meses y aumentar el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta.

La posibilidad cobra especial relevancia porque llega en un contexto sin precedentes: los océanos del mundo acumulan temperaturas excepcionalmente elevadas y el planeta atraviesa una etapa de calentamiento sostenido.

Concretamente, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima una alta probabilidad de que se establezcan condiciones de El Niño en los próximos meses (en torno a 8 de cada 10 escenarios modelizados).

Aun así, los expertos insisten en que todavía existe incertidumbre sobre su evolución y los pronósticos sobre su intensidad siguen siendo más inciertos.