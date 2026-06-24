Sánchez avala que no haya espacios de impunidad para los corruptos, "sean quienes sean"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles su respeto a la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y ha recalcado que en España no puede haber ningún espacio de impunidad de personas corruptas, "sean quienes sean".
Sánchez se ha referido así por vez primera a la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 24 años de prisión al exministro en su comparecencia ante el pleno del Congreso para exponer su posición ante los diversos casos judiciales que afectan al PSOE.
El jefe del Ejecutivo español ha recordado cuándo se fueron conociendo los hechos que han derivado en esta sentencia, pero ha pedido separar la realidad de los hechos de todas las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, de "los titulares, filtraciones y especulaciones de los actores políticos y mediáticos".
Pedro Sánchez ha asegurado que se intenta trasladar la sensación de una corrupción generalizada en España que él considera falsa y ha querido dejar claro que "jamás" conoció ni hubiera tolerado ninguna de las prácticas corruptas que afectan a varios de sus colaboradores en el Gobierno y en el partido, que nunca las habría tolerado. "Jamas conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas practicas", ha asegurado Sánchez, asegurando que él no hace "lo que otros me hicieron a mí y a mi familia" cuando gobernaba el PP, apunta.
A continuación ha asegurado que el PSOE "no se ha financiado irregularmente" sino que "si ha ocurrido algo, otros se han aprovechado de sus recursos". Finalmente, ha asegurado que no va a aceptar que la corrupción es "consustancial" y por tanto intentará erradicarla.
Sobre Zapatero y Plus Ultra
Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que sigue confiando en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su trayectoria y por la "convicción" con la que ha defendido la "legalidad de su actividad privada".
A su juicio, la clave es qué hizo aquel Gobierno en el rescate a Plus Ultra por el está investigado Zapatero y su respuesta "clara, rotunda y contundente" es que "no hubo trato de favor". "El crédito era plenamente legítimo, se hizo conforme a la ley, con todas las garantías y con los mismos criterios que con otras ayudas", ha remachado, subrayando que la operación fue avalada por la Justicia y por el Tribunal de Cuentas.
"No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, que no insinúe, que no susurre, que lo demuestre, con pruebas --ha añadido--. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo que hemos hecho".
"Acoso y derribo" a su familia
Pedro Sánchez ha denunciado "el acoso y derribo" que vienen sufriendo su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David, contra quienes han construido, ha dicho, "acusaciones infundadas" con el objetivo de "debilitar al Gobierno", y asegura que sigue un patrón que se articula en tres compases: "primero, difusión de informaciones falsas; después, la presentación de denuncias con recortes de prensa de presuntos bulos y desinformación presentadas por organizaciones vinculadas a la extreme derecha; y, por último, apertura de procedimientos judiciales que se prolongan durante años".
Con todo, el jefe del Ejecutivo ha querido dejar claro que no iba a utilizar la tribuna del Congreso para defender la inocencia de su familia -"ya lo harán ellos en los tribunales"-; no obstante, se ha detenido en cada uno de los casos y ha explicado, por ejemplo, que su esposa empezó a trabajar con la Universidad Complutense en 2012, dos años antes de que él accediera a la Secretaría General del PSOE y seis antes de ser presidente del Gobierno y, respecto a su hermano, ha señalado que la plaza por la que está siendo juzgado se convocó en octubre de 2017, cuando él no tenía ningún cargo en el PSOE.
Sánchez ha afirmado que va a confiar en la justicia "pese a actuaciones que cuesta mucho comprender" y va a confiar en el sistema porque sabe que la inmensa mayoría de jueces hace un trabajo modélico, esencial y objetivo. "Solo voy a pedir a la justicia que sea justa y que juegue limpio, no como están haciendo el PP y Vox", ha apostillado.
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