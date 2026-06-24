Sanchezen esanetan, ustelak ezin dira zigorgabe geratu, "edonor izanda ere"
Espainiako Gobernuko presidenteak errespetua agertu du asteazken honetan Auzitegi Gorenak Jose Luis Abalos ministro ohiaren aurka emandako epaiari, eta ziurtatu du "inoiz ez" zuela izan Gobernuko eta alderdiko zenbait kideri eragiten dieten praktika ustelen berri, eta jakin izan balu, ez lituzkeela onartuko.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak errespetua agertu du Auzitegi Gorenak Jose Luis Abalos ministro ohiaren aurka emandako epaiarekiko, eta, azpimarratu duenez, Espainian ezin da ustelik zigorgabe geratu, "edonor izanda ere".
Auzitegi Gorenak Abalos ministro ohiari 24 urteko kartzela-zigorra ezarri ostean Sanchezek epaiari buruz hitz egin duen lehen aldia izan da, eta Kongresuko osoko bilkuran egin ditu adierazpenak, PSOEri eragiten dioten kasu judizialen aurrean duen jarrera azaltzeko egindako agerraldian.
Espainiako gobernuburuak gogora ekarri du noiz hasi ziren ateratzen sententzia horretan jasotako gertakariak, eta eskatu du PSOEri eragiten dioten ikerketa judizialetako gertakariak "titularretatik, filtrazioetatik eta aktore politiko eta mediatikoen espekulazioetatik" bereizteko.
Sanchezen ustez, Espainian ustelkeria orokortua dagoen sentsazioa zabaldu nahi da (haren ustez, gezurra da), eta argi utzi nahi izan du "inoiz ez" zuela izan Gobernuko eta alderdiko zenbait kideri eragiten dieten praktika ustelen berri, eta jakin izan balu, ez lituzkeela onartuko. Gaineratu duenez, berak ez du egiten "beste batzuek" hari eta haren "familiari egin zidatena", PP Gobernuan zenean.
Horren ostean ziurtatu duenez, PSOEn "ez da egon legez kanpoko finantziaziorik", eta "zerbait gertatu bada, alderdiaren baliabideez probetxu atera dute beste batzuek". Azkenik, uko egin dio ustelkeria "berezko" zerbait dela aitortzeari eta, beraz, hura desagerrarazten saiatuko dela esan du.
Zapaterori eta Plus Ultrari buruz
Pedro Sanchezek asteazken honetan adierazi duenez, Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiarengan konfiantza izaten jarraitzen du, bai horren ibilbideagatik bai eta haren "jarduera pribatuaren legezkotasuna irmo" defendatzeagatik.
Haren ustez, Gobernu hark zer egin zuen Plus Ultraren erreskatearen operazioan —horretan Zapaterok zer jarrera izan zuen ari da ikertzen Justizia— ikertu behar da, eta Sanchezen hitzetan, erantzuna "argia eta irmoa da: "Ez zen mesede-traturik egon". Plus Ultrari emandako "kreditua guztiz legitimoa zen, legearen arabera egin zen, beste laguntza batzuen berme eta irizpide berberekin", azpimarratu du, eta operazioa Justiziak eta Kontu Auzitegiak bermatu zutela azpimarratu du.
"Ezin da argi-ilunik egon Exekutiboaren jardunaren gainean, eta susmo-itzalak proiektatu nahi dituenari eskatzen diot ez dezala espekulatu, ez dezala iradoki, eta aurkez ditzala frogak. Gu oso lasai eta oso ziur gaude egin dugun lanarekin", esan du.
"Setio-gerratea" familiaren gainean
Pedro Sanchezek Begoña Gomez emaztearen eta David anaiaren kontrako "jazarpena eta eraistea" salatu du, "funtsik gabeko akusazioak" eraiki dituztelako "Gobernua ahultzeko" helburuarekin, eta hiru konpasetan egituratzen den eredu bati jarraitzen diola ziurtatu du: "Lehenik, informazio faltsuak zabaltzea; ondoren, eskuin muturrarekin lotutako erakundeek aurkeztutako ustezko buloen eta desinformazioaren prentsaren informazio zatiak dakartzaten salaketak aurkeztea; eta, azkenik, urteetan luzatzen diren prozedura judizialak irekitzea".
Hala eta guztiz ere, gobernuburuak argi utzi nahi izan du ez zuela Kongresuko tribuna erabiliko bere familia errugabea dela defendatzeko —"eurek egingo dute hori, auzitegietan"—; hala ere, kasu bakoitzean geratu eta azaldu du, adibidez, bere emaztea 2012an hasi zela Unibertsitate Konplutentsearekin lanean, bera PSOEko Idazkaritza Nagusira sartu baino bi urte lehenago eta Espainiako Gobernuko presidente izan baino sei urte lehenago, eta, anaiari dagokionez, adierazi du epaitzen ari diren plaza 2017ko urrian deitu zela, PSOEn kargurik ez zuenean.
Sanchezek adierazi du Justiziarengan konfiantza izango duela, "ulertzea kostatzen den jarduerak" dauden arren, badakielako epaile gehienek lan eredugarria, funtsezkoa eta objektiboa egiten dutela. "Justiziari bidezkoa izatea eta garbi jokatzea baino ez diot eskatuko, PP eta Vox egiten ari direnaren kontrara", gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Moncloak azpimarratu du pertsona batzuek "huts egin" diotela Sanchezi eta ez duela dimisioa eman beharrik
Astelehen honetan, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak Espainiako Gobernuko presidentearen dimisioa eskatu zuen berriro ere, Auzitegi Gorenak Abalosi 24 urteko kartzela-zigorra ezarri ostean.
Froga batzuen abal judiziala egiaztatzen ez bada, kasua baliogabea izatea planteatu du Zapaterok
Espainiako Gobernuko presidente ohiak hainbat idatzi igorri dizkio epaileari, Plus Ultra airelinearen erreskatearen inguruko eraginen trafikoko sare baten ustezko buruzagi moduan ikertu gisa deklaratu ostean.
Pradales: "Asko dago egiteko; bide orriak euskal agendan sakontzea dakar"
Lehendakariak agintaldiaren lehen erdiaren balantzea egin du Ajuria Enean, ekitaldi instituzional batean. Bere hitzaldian, Euskadin lantzen den egonkortasuna nabarmendu du, "oso ezegonkorra" den testuinguru globalean aurrerapena, ongizatea eta autogobernua bermatzeko faktore erabakigarri gisa.
Sanchezek 6.200 milioi euroko inbertsioa iragarri du dependentziaren alorrean
Neurriak 1,6 milioi pertsonari eragingo die, eta diru-laguntzak handitzea ekarriko du. Dekretu bidez onartuko du Espainiako Gobernuak.
EAJk onartu egin du Espainiako Gobernuarekin harremana izan duela Tubos Reunidosen egoera bideratzeko, baina adierazi du Leire auziarekin ez duela loturarik
Alderdi jeltzalearen esanetan, Arabako enpresaren egoeraz arduratzeko egindako bilerak konpainia estrategikoei laguntzeko egindako lanaren parte izan ziren. Bestalde, PPk galdetu du PSOErekin zuten harreman horrek "baldintzatzen" ote duen "Pedro Sanchezi laguntzen jarraitzea".
Otsoaren ehizari bide ematen dion txostenak autonomia-erkidego gehienen babesa jaso du
Kataluniak bakarrik bozkatu du kontra, eta Euskadi eta Gaztela-Mantxa abstenitu egin dira. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa ere proposamenaren aurka agertu da.
Zer zeregin zituzten Abalosek, Koldok eta Aldamak musukoen auziagatik epaitutako talde kriminalean?
Auzitegi Gorenak epaian zehaztu ditu buruzagi sozialista ohiak, Koldo Garcia aholkulariak eta Victor de Aldama enpresaburuak erakunde kriminalean zeintzuk eginkizun zituzten.
Erkidegoak Migrazio Itunaren aplikazioan sartzeko eskatu diote Europari Pradalesek eta Clavijok
Ursula Von Der Leyeni zuzendutako gutun batean, lehendakaria eta Kanarietako presidentea kexu dira ekainaren 12tik indarrean dagoen itun horren inguruan "ez dagoelako elkarrizketarik, ez koordinaziorik ezta plangintzarik ere Espainiako Gobernuarekin".
Feijook baztertu egin du Sanchezen aurka zentsura-mozioa aurkeztea, baina Gobernuko kideak estutu ditu
PPko buruak baieztatu du babes nahikorik gabe ez duela zentsura-moziorik aurkeztuko. Hala ere, Sanchezek hauteskundeek deitu ditzala exijitu diezaioten eskatu die Exekutiboaren kideei.