OLA DE CALOR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El calor se intensifica este sábado y abre la puerta a varios días sofocantes con máximas de hasta 40 grados

Hego Euskal Herria afronta varios días de calor extremo, con alertas naranjas por altas temperaturas y riesgo de incendios en los distintos territorios.
hondartza playa concha kontxa donostia beroa calor
La playa de la Concha en Donostia-San Sebastián, esta semana. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tenperaturak nabarmen igoko dira gaurtik, eta 40 gradu inguruko hainbat egun itogarri jarraian izango dira
author image

EITB

Última actualización

Con la llegada del verano este domingo, la Comunidad Autónoma Vasca estará en alerta naranja, al menos, hasta el lunes por temperaturas altas extremas que pueden superar los 40 grados en el interior.  

Así, donde se espera que suba más el mercurio es en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y en todas las zonas de Álava, donde también se activará una alerta naranja por riesgo de incendios forestales durante toda la jornada del domingo y un aviso amarillo por el mismo motivo en los otros dos territorios debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur,  según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La alerta naranja por calor extremo se mantendrá vigente hasta las 20:00 horas del lunes.

Tres avisos amarillos para hoy

Para este sábado hay varios avisos amarillos, uno por riesgo de incendios forestales en Álava, y otro por lluvias intensas a partir de las 18:00 horas en toda la CAV que pueden acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora y granizo de entre 2-4 centímetros además de fuerte viento con velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.

El tercer aviso amarillo es por altas temperaturas en la zona de transición de hasta 33 grados y en el eje del Ebro, donde puede subir a los 34. 

Navarra en alerta máxima por riesgo de incendios

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha recordado la necesidad de extremar la precaución durante el fin de semana y evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el riesgo de incendio será "muy alto" o "extremo" en la práctica totalidad del territorio de Navarra.  Mañana las temperaturas superaran los 40 grados en casi toda la comunidad y el martes podrían rondar los 42 grados en zonas amplias de Navarra.

En ese sentido, se recomienda extremar las precauciones en las labores de cosecha de cereal y otros cultivos con bajo contenido de humedad, así como en otras actividades profesionales en el medio rural. A causa de lo complicado de la situación meteorológica, se recomienda no realizar estos trabajos a partir de las 14:00 horas.

Titulares de Hoy Olas de calor Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Navarra Eguraldia

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Una mujer bebe agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Gobierno Vasco ha activado la alerta roja en Euskadi para hoy, por riesgo de temperaturas muy altas, entre las tres y las seis de la tarde, que podrían alcanzar los 41-42 grados en puntos del oeste de la vertiente cantábrica. Según ha informado el Departamento de Seguridad, además, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona costera, los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en la del eje del Ebro. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en la Comunidad autónoma vasca por la baja humedad relativa y el viento de componente sur. H.Bilbao / Europa Press 23 AGOSTO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;CUARTA OLA DE CALOR;ALERTA ROJA 23/8/2023
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Alerta naranja por calor extremo en Hego Euskal Herria el domingo, con máximas de hasta 40 grados

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha endurecido los avisos previstos para este fin de semana ante el episodio de calor intenso que afectará a Hego Euskal Herria. El domingo será la jornada más complicada, con temperaturas cercanas a los 40 grados y un riesgo muy alto de incendios forestales en Álava. En Navarra también han impuesto la alerta naranja, desde las 12:00 a las 20:00 horas.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El verano llama ya a la puerta con un fin de semana de sol, calor y aviso amarillo

Los cielos azules y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria desde hoy y, al menos, hasta el domingo. Hoy, sobre todo en el sur, los termómetros subirán de forma notable, y tanto el sábado como el domingo, se superarán fácilmente los 30 ºC en todo el país, tanto en el interior como en la costa, donde se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.

Cargar más
Publicidad
X