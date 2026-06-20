El calor se intensifica este sábado y abre la puerta a varios días sofocantes con máximas de hasta 40 grados

Con la llegada del verano este domingo, la Comunidad Autónoma Vasca estará en alerta naranja, al menos, hasta el lunes por temperaturas altas extremas que pueden superar los 40 grados en el interior.

Así, donde se espera que suba más el mercurio es en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y en todas las zonas de Álava, donde también se activará una alerta naranja por riesgo de incendios forestales durante toda la jornada del domingo y un aviso amarillo por el mismo motivo en los otros dos territorios debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.



La alerta naranja por calor extremo se mantendrá vigente hasta las 20:00 horas del lunes.

Tres avisos amarillos para hoy



Para este sábado hay varios avisos amarillos, uno por riesgo de incendios forestales en Álava, y otro por lluvias intensas a partir de las 18:00 horas en toda la CAV que pueden acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora y granizo de entre 2-4 centímetros además de fuerte viento con velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.



El tercer aviso amarillo es por altas temperaturas en la zona de transición de hasta 33 grados y en el eje del Ebro, donde puede subir a los 34.