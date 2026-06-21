El Gobierno Vasco activa la alarma roja por calor el lunes en toda la Comunidad Autónoma Vasca
El aviso máximo estará vigente entre las 12:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en la costa, los 40 ºC en la zona cantábrica interior, los 39 ºC en la zona de transición y los 40 ºC en el eje del Ebro. Navarra permanece en alerta naranja e Iparralde afronta también temperaturas tórridas que llevan a activar la alarma roja.
El Departamento vasco de Seguridad ha elevado a alarma roja para mañana la situación de Euskadi por la ola de calor al esperarse temperaturas muy altas que alcancen los 40 grados.
La alarma roja, máximo nivel de alerta, estará actuva entre el mediodía de mañana y las 20:00 horas en todo el territorio vasco.
Las máximas podrán rondar los 37 grados en la costa, los 40 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y en el sur de Álava, y los 39 en el interior de este territorio.
Las temperaturas mínimas no pasarán de los 21 grados en la zona de costa, de los 20 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, de los 19 en el interior de Álava y de los 22 en el sur de esta provincia.
En la CAV no se activaba una alarma roja desde el 23 de agosto de 2023. Aquel día se alcanzaron los 45,6 grados en Sodupe, el registro más alto jamás registrado en la CAV.
Además, hay un aviso amarillo para el lunes por riesgo de incendio forestal durante toda la jornada al combinarse las altas temperaturas con la intensidad del viento de componente sur.
Para el martes la alerta por calor baja a nivel naranja entre las 12:00 horas y la medianoche al esperarse máximas de entre 35 y 39 grados dependiendo de la zona y mínimas de entre 19 y 22 grados.
Al igual que e lunes se mantiene el aviso amarillo por incendios forestales.
Durante la jornada de hoy está activa la alerta naranja por altas temperaturas a partir del mediodía y hasta las 20:00 en previsión de llegar a los 39 grados en el interior de Bizkaia y de Gipuzkoa.
Las temperaturas mínimas hasta el momento este domingo rondan los 20,1 grados en la costa, los 19,5 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, los 17,4 en el interior de Álava, y los 19,6 en el sur de este territorio.
Navarra en alerta máxima por riesgo de incendios
Asimismo, en Navarra los avisos amarillos por calor aumentarán mañana a nivel naranja y se extenderán a todo el territorio. En el centro y la zona de la Ribera los termómetros alcanzarán los 40 grados, una temperatura que podrá superarse localmente. El nivel naranja se mantendrá durante toda la jornada del lunes.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lo más probable es que el martes las temperaturas siga la misma línea, y el descenso térmico podría comenzar el miércoles.
Por su parte, el Gobierno de Navarra ha recordado que el riesgo de incendio será "muy alto" o "extremo" y ha pedido extremar la precaución durante el fin de semana y evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.
Alerta roja en Iparralde
En Iparralde, la situación meteorológica de las próximas jornadas también estará marcada por el calor. La agencia Meteo-France ha emitido este mediodía una alerta roja por temperaturas extremadamente altas para el domingo en los Pirineos Atlánticos.
Existe además riesgo de tormentas en áreas montañosas pirenaicas, donde podrían producirse descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y precipitaciones localmente intensas.
En Iparralde se están adoptando medidas excepcionales para evitar riesgos ante esta ola de calor, y en Baiona, por ejemplo, 11 de las 22 escuelas (las potencialmente vulnerables) cerrarán el lunes y el martes; en horas lectivas,los niños permanecerán en el estadio Jean-Dauger, protegidos del calor.
Por su parte, en varias piscinas públicas, la entrada será gratuita estos días, como medida extraordinaria para hacer frente al calor.
Medidas y consejos para hacer frente al calor extremo
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