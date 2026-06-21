Eusko Jaurlaritzak alarma gorria aktibatuko du astelehenean beroagatik EAE osoan
Abisu gorena 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean. Tenperatura maximoak 37 ºC-ren bueltan ibiliko dira kostaldean, 40 ºC-ren inguruan barnealdean, 39 ºC-ren inguruan iragaite-eremuan eta 40 ºC-ren inguruan Ebroren ibarrean. Nafarroan, laranja kolorekoa da abisua, eta Iparraldean, gorria, bero itogarria tarteko.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alarma gorria ezarriko du astelehenean EAE osoan muturreko beroagatik, termometroak 40 gradura ere iritsiko baitira.
Alarma gorria, alerta maila gorena, eguerditik 20:00etara egongo da indarrean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Maximoak 37 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean, 40 gradukoak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean eta Arabako hegoaldean, eta 39 gradukoak Araba barnealdean.
Tenperatura minimoak ez dira 21 gradutik gorakoak izango kostaldean, 20 gradutik gorakoak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, 19 gradutik gorakoak Arabako barnealdean eta 22 gradutik gorakoak Araba hegoaldean.
EAEn ez zen alarma gorririk ezartzen 2023ko abuztuaren 23tik. Egun hartan 45,6 graduak harrapatu ziren Sodupen, EAEn inoiz izan den erregistrorik altuena.
Gainera, abisu horia izan da astelehenean baso suteak izateko arriskuagatik, tenperatura altuak eta hegoaldeko haizea batuko baitira.
Asteartean, 12:00etatik gauerdira maila laranjan kokatuko da beroa handia dela eta ezarriko duten abisua, 35 eta 39 gradu arteko maximoak espero baitira, eremuaren arabera, eta 19 eta 22 gradu arteko minimoak.
Astelehenean bezala, abisu horia izango da indarrean basoan suteak izateko arriskuagatik.
Gaur alerta laranja dago indarrean eguerditik 20:00ak arte tenperatura altuak izango direlako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean 39 gradura iristea aurreikusi baitute.
Igandera arte, tenperatura minimoak 20,1 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, 19,5ekoak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, 17,4koak Arabako barnealdean eta 19,6koak Arabako hegoaldean.
Nafarroan, muturreko sute-arriskua
Nafarroan ere egingo du bero handia, eta, hori dela eta, abisu laranja egongo da indarrean lurralde osoan, igandean hasi eta astelehen iluntzeraino. Erdialdean eta Erribera inguruan, termometroak 40 graduren bueltan ibiliko dira, eta hortik gora ere helduko dira leku batzuetan.
Halaber, AEMET Estatuko Meteorologia Agentziak muturreko sute arriskua iragarri du, eta, hori dela eta, badaezpada, nekazaritza-ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu du.
Aurreikuspenen arabera, asteazken goizaldetik aurrera hasiko dira tenperaturak jaisten.
Iparraldean, alerta gorria
Ipar Euskal Herrian ere beroa izango da protagonista datozen egunotan. Meteo-Francek eguerdian jakinarazi du alerta gorria (abisu metereologikoen sisteman maila gorena) ezarriko duela astelehenean Pirinio Atlantikoak departamenduan.
Gainera, ekaitzak izateko arriskua ere handia izango da, eta euri zaparrada eta haize ufada gogorrak espero dira hainbat lekutan.
Neurri zorrotzak ari dira hartzen Iparraldean bero bolada honen aurrean arriskuak saihesteko, eta Baionan, esaterako, 22 eskoletatik 11 (zaurgarrien izan daitezkeenak) itxi egingo dituzte astelehen eta asteartean. Eskola orduetan, Jean-Dauger estadioan bilduko dituzte haurrak, berotik babesteko.
Hainbat igerilekutan, bestalde, sarrera doan izango da egunotan, beroari aurre egiteko behin-behineko neurri gisa.
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