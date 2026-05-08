ECLIPSE DE SOL TOTAL
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¿Qué es el Sol?

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EITB

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Lo vemos cada día como un círculo perfecto en el cielo, pero el Sol es mucho más complejo de lo que parece. Desde las manchas que observó Galileo hasta las perturbaciones que sacuden su interior, nos adentramos en la física de nuestra estrella de la mano de la experta Teresa del Río. 

Eclipses solares Eguraldia

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¿Qué estudia la ciencia en un eclipse total de sol?

Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.

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