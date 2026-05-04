La semana arranca con chubascos y tormentas
Los chubascos y las tormentas tendrán continuidad este lunes en Euskal Herria.
Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, las precipitaciones se prevén generalizadas y, eventualmente, intensas. Además, la entrada de vientos de componente norte incidirá negativamente en las temperaturas, con máximas que apenas superarán los 15 °C.
El martes continuará el ambiente fresco e inestable. De nuevo los chaparrones y las tormentas estarán a la orden del día. Por la tarde las precipitaciones pueden ganar algo en intensidad y serán más probables las tormentas. Al final de la jornada tenderán a remitir las lluvias, dando paso a una noche de tiempo más sereno, sobre todo en las regiones del interior. Las temperaturas mínimas serán algo más frescas y las máximas apenas variarán. Vientos del oeste y noroeste, algo más intensos en la zona costera; también arreciará un poco el cierzo en el Valle del Ebro.
A partir del miércoles se espera que pare de llover y suban las temperaturas.
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Avisos amarillos en toda Euskal Herria por lluvias tormentosas
Se esperan chubascos intensos a partir de la tarde, acompañados de granizo y rachas de viento.
Mayo se estrena con sol por la mañana y lluvia por la tarde
Euskalmet activará el aviso amarillo por precipitaciones intensas esta tarde, de 17:00 a 22:00 horas y también el sábado, de 14:00 a 22:00 horas. La inestabilidad será la tónica general estos próximos días, en los que se intercalaran los ratos de sol con chubascos y tormentas. El viento será variable y las temperaturas se mantendrán templadas.
Aviso amarillo por lluvias intensas en Álava en plena Retreta de San Prudencio
El Departamento de Seguridad ha activado el aviso entre las 15:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio de los actos festivos en Vitoria-Gasteiz. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Abril se despide con nubes, chubascos ocasionales y temperaturas de 20 grados
En principio, tanto el lunes como el martes serán días nubosos, con lluvias y ambiente gris en general. El tiempo será muy variable.
¿Qué estudia la ciencia en un eclipse total de sol?
Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.
Tiempo primaveral para el fin de semana, aunque aumenta la nubosidad y bajan las temperaturas
El sábado, las máximas rondarán los 20º en Bilbao y Donostia/San Sebastián, mientras que en Pamplona/Iruña y Vitoria-Gasteiz superarán los 23º.
Tiempo primaveral de cara al fin de semana, aunque se registrarán algunos chubascos y bajarán las temperaturas
Este jueves, las máximas se acercarán a los 30 º, mientras que el viernes rondarán los 23 º.
Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior
En la mitad norte se espera un descenso acusado de las temperaturas, con máximas de 20-23 grados.
Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.