La semana arranca con chubascos y tormentas

Los chubascos y las tormentas tendrán continuidad este lunes en Euskal Herria.

Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, las precipitaciones se prevén generalizadas y, eventualmente, intensas. Además, la entrada de vientos de componente norte incidirá negativamente en las temperaturas, con máximas que apenas superarán los 15 °C.

El martes continuará el ambiente fresco e inestable. De nuevo los chaparrones y las tormentas estarán a la orden del día. Por la tarde las precipitaciones pueden ganar algo en intensidad y serán más probables las tormentas. Al final de la jornada tenderán a remitir las lluvias, dando paso a una noche de tiempo más sereno, sobre todo en las regiones del interior. Las temperaturas mínimas serán algo más frescas y las máximas apenas variarán. Vientos del oeste y noroeste, algo más intensos en la zona costera; también arreciará un poco el cierzo en el Valle del Ebro.

A partir del miércoles se espera que pare de llover y suban las temperaturas.

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.