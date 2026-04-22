Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior
El calor veraniego de ayer dejará paso a las temperaturas propias de estas fechas. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, miércoles, un tiempo más estable y fresco.
Las temperaturas máximas bajarán manera acusada en la mitad norte, con máximas de 20-23 grados, mientras en la mitad sur las temperaturas diurnas pueden descender ligeramente, hasta los 25 grados.
En general será una jornada soleada, a pesar de algunas nubes medias y altas, con intervalos nubosos de nubes bajas en la vertiente cantábrica, sobre todo por la tarde y en el litoral.
El viento será inicialmente del sur, pero a lo largo de la mañana girará a componente oeste y por la tarde soplará del noroeste en el interior.
El jueves volverá el viento sur y, con él, las temperaturas veraniegas a la mitad norte. En la vertiente cantábrica las máximas subirán de manera notable, siendo el ascenso más contenido en la mediterránea. Las temperaturas mínimas, por contra, serán más frescas. Se espera un cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. Por la tarde-noche se puede formar algo de nubosidad de evolución en el interior.
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Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º
Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.
Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.
¿Qué es una corona solar?
El próximo 12 de agosto el sol se ocultará completamente tras la luna, y junto a ese eclipse total, podremos observar un segundo fenómeno: la corona solar. La astrónoma de Aranzadi, Virginia García, nos explica en qué consiste.
Ambiente más nuboso y temperaturas agradables para este fin de semana
Los cielos estarán nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descartan tormentas al anochecer, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas se moverán entre los 17 y 21 ºC en el litoral, y por encima de los 20 grados, en el interior.
Vuelve el tiempo primaveral: las lluvias cesarán desde el miércoles y las temperaturas irán en aumento
El tiempo soleado y primaveral se consolidará, y las temperaturas máximas superarán los 20º ó 22º.
Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
En la costa, las temperaturas mínimas serán frescas (7-9 ºC), y hará frío en el interior. En cuanto a las máximas, irán subiendo conforme avancen los días, y terminaremos la semana con ambiente templado.
Hego Euskal Herria pasará del ambiente casi veraniego al frío y la lluvia en 48 horas
Euskadi rozará este viernes los 30 grados en algunos puntos del interior, pero un frente frío traerá lluvias generalizadas el sábado y máximas de apenas 13-15 grados el domingo. Navarra también sufrirá un brusco cambio de tiempo, con precipitaciones y fuerte descenso térmico.
Días primaverales por delante, preludio del cambio de cara al fin de semana
El ambiente soleado y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria hasta el viernes.