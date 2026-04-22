Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior

El calor veraniego de ayer dejará paso a las temperaturas propias de estas fechas. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, miércoles, un tiempo más estable y fresco.

Las temperaturas máximas bajarán manera acusada en la mitad norte, con máximas de 20-23 grados, mientras en la mitad sur las temperaturas diurnas pueden descender ligeramente, hasta los 25 grados.

En general será una jornada soleada, a pesar de algunas nubes medias y altas, con intervalos nubosos de nubes bajas en la vertiente cantábrica, sobre todo por la tarde y en el litoral.

El viento será inicialmente del sur, pero a lo largo de la mañana girará a componente oeste y por la tarde soplará del noroeste en el interior.

El jueves volverá el viento sur y, con él, las temperaturas veraniegas a la mitad norte. En la vertiente cantábrica las máximas subirán de manera notable, siendo el ascenso más contenido en la mediterránea. Las temperaturas mínimas, por contra, serán más frescas. Se espera un cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. Por la tarde-noche se puede formar algo de nubosidad de evolución en el interior.

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