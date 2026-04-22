PREVISIÓN DEL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior

En la mitad norte se espera un descenso acusado de las temperaturas, con máximas de 20-23 grados.
Bilbo eguzkia Areatza Amaia De Leon
Tiempo soleado en Bilbao. Foto: Amaia De León
Euskaraz irakurri: Eguraldi egonkorra eta tenperatura epelak, 25 gradura arteko maximoekin
author image

EITB

Última actualización

El calor veraniego de ayer dejará paso a las temperaturas propias de estas fechas. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, miércoles, un tiempo más estable y fresco. 

Las temperaturas máximas bajarán manera acusada en la mitad norte, con máximas de 20-23 grados, mientras en la mitad sur las temperaturas diurnas pueden descender ligeramente, hasta los 25 grados. 

En general será una jornada soleada, a pesar de algunas nubes medias y altas, con intervalos nubosos de nubes bajas en la vertiente cantábrica, sobre todo por la tarde y en el litoral.

El viento será inicialmente del sur, pero a lo largo de la mañana girará a componente oeste y por la tarde soplará del noroeste en el interior. 

El jueves volverá el viento sur y, con él, las temperaturas veraniegas a la mitad norte. En la vertiente cantábrica las máximas subirán de manera notable, siendo el ascenso más contenido en la mediterránea. Las temperaturas mínimas, por contra, serán más frescas. Se espera un cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. Por la tarde-noche se puede formar algo de nubosidad de evolución en el interior. 

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.

Titulares de Hoy Eguraldia

Te puede interesar

Un hombre bebe agua durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo

Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Cargar más
Publicidad
X