Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes

Esta semana será la de la incorporación al trabajo para parte de la ciudadanía, y la meteorología contribuirá, en cierta medida, a que esa vuelta a la rutina. Según la previsión realizada por el servicio de meteorología de EITB, exceptuando el lunes, el resto de los días serán mayormente soleados y con temperaturas máximas agradables. Por contra, el inicio de semana se caracterizará por la inestabilidad y las temperaturas invernales.

El lunes, tiempo nuboso y desapacible en el norte. Se prevén chubascos, que podrían ser tormentosos, en toda la vertiente cantábrica. En el sur de Álava y Navarra, en cambio, no se espera lluvia. La cota de nieve se situará en torno a los 1000 metros de madrugada, ascendiendo por encima de los 1500 metros durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, serán similares a las de la víspera. Las mínimas rondarán los 6-7 ºC en Bilbao, San Sebastián y Baiona, y se situarán en los 3-4 ºC, en Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

El martes tenderá a estabilizarse y las temperaturas máximas se suavizarán. Disipadas las nieblas matinales, se impondrán los claros. El amanecer será frío, con posibilidad de alguna helada puntual en Álava y Navarra, pero después las temperaturas máximas subirán, hasta situarse entre 15-20 ºC.

El miércoles seguirá por los mismos derroteros. El viento del sur hará subir las temperaturas, y los termómetros superarán los 18-19 ºC en la costa y rondarán los 20 grados en el interior.

La tendencia no prevé cambios significativos para el jueves y podremos disfrutar de un ambiente claro y agradable, con temperaturas máximas en ascenso que rondarán los 20-22 grados. No se esperan cambios hasta quizás el viernes por la tarde, cuando la nubosidad irá en aumento. No se espera lluvia, no obstante.