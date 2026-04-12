Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
En la costa, las temperaturas mínimas serán frescas (7-9 ºC), y hará frío en el interior. En cuanto a las máximas, irán subiendo conforme avancen los días, y terminaremos la semana con ambiente templado.
Esta semana será la de la incorporación al trabajo para parte de la ciudadanía, y la meteorología contribuirá, en cierta medida, a que esa vuelta a la rutina. Según la previsión realizada por el servicio de meteorología de EITB, exceptuando el lunes, el resto de los días serán mayormente soleados y con temperaturas máximas agradables. Por contra, el inicio de semana se caracterizará por la inestabilidad y las temperaturas invernales.
El lunes, tiempo nuboso y desapacible en el norte. Se prevén chubascos, que podrían ser tormentosos, en toda la vertiente cantábrica. En el sur de Álava y Navarra, en cambio, no se espera lluvia. La cota de nieve se situará en torno a los 1000 metros de madrugada, ascendiendo por encima de los 1500 metros durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, serán similares a las de la víspera. Las mínimas rondarán los 6-7 ºC en Bilbao, San Sebastián y Baiona, y se situarán en los 3-4 ºC, en Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
El martes tenderá a estabilizarse y las temperaturas máximas se suavizarán. Disipadas las nieblas matinales, se impondrán los claros. El amanecer será frío, con posibilidad de alguna helada puntual en Álava y Navarra, pero después las temperaturas máximas subirán, hasta situarse entre 15-20 ºC.
El miércoles seguirá por los mismos derroteros. El viento del sur hará subir las temperaturas, y los termómetros superarán los 18-19 ºC en la costa y rondarán los 20 grados en el interior.
La tendencia no prevé cambios significativos para el jueves y podremos disfrutar de un ambiente claro y agradable, con temperaturas máximas en ascenso que rondarán los 20-22 grados. No se esperan cambios hasta quizás el viernes por la tarde, cuando la nubosidad irá en aumento. No se espera lluvia, no obstante.
Te puede interesar
Hego Euskal Herria pasará del ambiente casi veraniego al frío y la lluvia en 48 horas
Euskadi rozará este viernes los 30 grados en algunos puntos del interior, pero un frente frío traerá lluvias generalizadas el sábado y máximas de apenas 13-15 grados el domingo. Navarra también sufrirá un brusco cambio de tiempo, con precipitaciones y fuerte descenso térmico.
Días primaverales por delante, preludio del cambio de cara al fin de semana
El ambiente soleado y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria hasta el viernes.
El viento sur trae hoy temperaturas superiores a los 20º y posible calima
Tras los 30º de este lunes, se prevé que la jornada del martes sea algo más nubosa, aunque seguiremos con temperaturas primaverales (2-3º menos que ayer) y con algo de polvo del Sáhara en suspensión, que podría teñir los cielos de una cierta tonalidad amarillenta.
La Semana de Pascua arranca con ambiente cálido y soleado, pero se impondrá la incertidumbre a partir del martes
A partir de la tarde del martes tendremos aire frío en altura, y dependiendo de la ubicación de esta borrasca, el tiempo podría inclinarse a un lado o a otro. Los modelos actuales apuntan a una semana sin apenas lluvia y templada.
El sol se abre paso en Semana Santa: Hego Euskal Herria disfrutará de un fin de semana primaveral
Las previsiones de Euskalmet y la AEMET coinciden en un cambio de tendencia en Euskadi y Navarra, con más sol y temperaturas en ascenso durante el fin de semana.
Será noticia: cambio de tendencia, llega el buen tiempo
Resumen de las noticias de hoy en Orain, en un minuto.
La Semana Santa comenzará con tiempo invernal e irá templando a partir del viernes
El frío, las nubes y la lluvia serán protagonistas. A partir del viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse con temperaturas al alza.
Nada de sol hasta el viernes
La lluvia y el frío serán protagonistas los primeros días de la semana. La jornada del jueves también será gris, sin descartar chubascos. Todo apunta a que el cambio llegará el viernes por la tarde.
Activado el aviso amarillo por riesgo de nieve en cotas bajas
Desde medianoche hasta las 18:00 estará activado en la CAV con cotas de nieve de unos 700-800 metros, y desde las 21:00 horas del sábado en el Pirineo navarro.