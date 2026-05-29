ECLIPSE TOTAL DE SOL
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Los tres fenómenos de la fase de totalidad del eclipse solar, visibles gracias a la realidad aumentada

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eguzki eklipse osoaren hiru fenomenoak ikusgai, errealitate areagotuari esker
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EITB

Última actualización

Las perlas de Baily, el anillo de diamante y la espectacular corona solar podrán verse a partir de las 20:27 horas del 12 de agosto. Eguraldia nos muestra los tres fenómenos en la tercera entrega de reportajes sobre el importante episodio astronómico. 

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La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
18:00 - 20:00
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Hace  min.

La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria

Eguraldia ofrece la segunda de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.
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