Los tres fenómenos de la fase de totalidad del eclipse solar, visibles gracias a la realidad aumentada
Las perlas de Baily, el anillo de diamante y la espectacular corona solar podrán verse a partir de las 20:27 horas del 12 de agosto. Eguraldia nos muestra los tres fenómenos en la tercera entrega de reportajes sobre el importante episodio astronómico.
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Adiós al calor sofocante, salvo en puntos de Álava y Navarra
Las temperaturas máximas caerán este viernes casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados en el norte. En el interior las temperaturas máximas rondarán entre los 25-30 grados, aunque en la Rioja Alavesa y en la Ribera navarra podrían superar los 35 grados.
Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa
Las máximas se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Laudio, por ejemplo, ha alcanzado los 38,5 grados, récord de un mes de mayo. Mañana jueves, continuaremos en alerta naranja por temperaturas altas persistentes.
Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa
En el interior no se esperan grandes cambios este miércoles en las temperaturas máximas. El jueves se volverá a activar la alerta naranja antes del descenso térmico del viernes.
El calor no da tregua y las temperaturas mínimas alcanzan datos históricos
La noche ha sido tropical, sobre todo en puntos de la costa y la vertiente cantábrica. Cuatro estaciones meteorológicas de la CAV han registrado las mínimas más altas de su historia, no vistas ni siquiera en verano. Después, a lo largo del día, han sido varias las localidades que han superado los 35 ºC, a pesar de estar aún en mayo.
Alerta naranja por temperaturas altas para este miércoles y jueves
El Gobierno Vasco también activará el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales el miércoles y el jueves, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.
El calor sigue apretando: noches tropicales y máximas de hasta 36,6 grados
Las altas temperaturas han marcado la noche y la jornada del lunes en buena parte de Hego Euskal Herria. Varias localidades de Gipuzkoa y Bizkaia no han bajado de los 25 grados durante la madrugada y este martes se esperan máximas de hasta 36 grados, con ambiente muy caluroso y bochornoso. Sigue el aviso amarillo, al menos hasta el miércoles.
El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el miércoles
Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.
Aviso amarillo por temperaturas altas en la CAV hasta el martes y aviso por riesgo de incendio forestal
El aviso amarillo por temperaturas altas permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:00 horas. La semana que viene se prevé soleada y calurosa durante toda la semana en Euskal Herria.
La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
Eguraldia ofrece la segunda de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.