Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa

Un día más, por séptimo día consecutivo, Euskal Herria ha vivido una jornada de calor sofocante y temperaturas de pleno verano en un mes de mayo. Este miércoles los valores más altos se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica, donde, en muchas estaciones, han vuelto a batir récords para un mes de mayo.

La temperatura máxima de hoy se ha alcanzado en Laudio (Álava). A primera hora de la tarde, la estación de Gardea ha registrado un valor de 38,5 ºC. También han alcanzado las temperaturas más altas de mayo desde que existen registros en Bergara (Gipuzkoa) con 37,3 ºC, Amurrio (Álava) con 36,8 ºC, Mañaria (Bizkaia) con 35,7 ºC y Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) con 35,4 ºC.



En la vertiente mediterránea de Hego Euskal Herria, el calor también ha sido sofocante. En la estación de Tudela (Navarra) la máxima de hoy ha sido de 36,7 ºC, y en Carcastillo han llegado a los 35 ºC. En Tobillas (Álava), la temperatura ha sido de 34 ºC.

Sin embargo, donde el calor ha dado hoy una tregua muy bien acogida por muchos ha sido en el litoral, donde la brisa ha frenado los termómetros por debajo de los 30 grados. Así, en la estación de la isla de Santa Clara de Donostia la máxima ha sido de 23,2 ºC y en Punta Galea se ha registrado una temperatura de 22,8 ºC.

Estas temperaturas afectan a la salud de los más vulnerables. Osakidetza ha confirmado que desde que una persona ha fallecido a causa del calor y ha atendido a aproximadamente un centenar desde que comenzaron estos días de calor.

Continuamos en alerta naranja

Por el momento, este episodio de calor inédito continuará durante un día más. Por ello, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantendrá mañana jueves la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada. Euskalmet prevé que la temperatura será de en torno a los 34 ºC en los valles del interior de la vertiente cantábrica y en la zona del Ebro, mientras que en litoral se situarán alrededor de los 29 ºC.

En Navarra, AEMET activará el aviso amarillo por altas temperaturas en la Ribera entre las 14:00 y las 20:00 horas. Allí esperan temperaturas máximas cercanas a los 36 grados.

Por su parte, en Ipar Euskal Herria también estarán en aviso amarillo. Meteo France prevé temperaturas cercanas a los 30 grados en la costa y 33 en el interior.

El cambio llegará a partir del viernes por la tarde. Las previsiones indican que el viento cambiará al norte al anochecer y los cielos comenzarán a cubrirse de nubees.