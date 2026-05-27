Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa
Un día más, por séptimo día consecutivo, Euskal Herria ha vivido una jornada de calor sofocante y temperaturas de pleno verano en un mes de mayo. Este miércoles los valores más altos se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica, donde, en muchas estaciones, han vuelto a batir récords para un mes de mayo.
La temperatura máxima de hoy se ha alcanzado en Laudio (Álava). A primera hora de la tarde, la estación de Gardea ha registrado un valor de 38,5 ºC. También han alcanzado las temperaturas más altas de mayo desde que existen registros en Bergara (Gipuzkoa) con 37,3 ºC, Amurrio (Álava) con 36,8 ºC, Mañaria (Bizkaia) con 35,7 ºC y Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) con 35,4 ºC.
En la vertiente mediterránea de Hego Euskal Herria, el calor también ha sido sofocante. En la estación de Tudela (Navarra) la máxima de hoy ha sido de 36,7 ºC, y en Carcastillo han llegado a los 35 ºC. En Tobillas (Álava), la temperatura ha sido de 34 ºC.
Sin embargo, donde el calor ha dado hoy una tregua muy bien acogida por muchos ha sido en el litoral, donde la brisa ha frenado los termómetros por debajo de los 30 grados. Así, en la estación de la isla de Santa Clara de Donostia la máxima ha sido de 23,2 ºC y en Punta Galea se ha registrado una temperatura de 22,8 ºC.
Estas temperaturas afectan a la salud de los más vulnerables. Osakidetza ha confirmado que desde que una persona ha fallecido a causa del calor y ha atendido a aproximadamente un centenar desde que comenzaron estos días de calor.
Continuamos en alerta naranja
Por el momento, este episodio de calor inédito continuará durante un día más. Por ello, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantendrá mañana jueves la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada. Euskalmet prevé que la temperatura será de en torno a los 34 ºC en los valles del interior de la vertiente cantábrica y en la zona del Ebro, mientras que en litoral se situarán alrededor de los 29 ºC.
En Navarra, AEMET activará el aviso amarillo por altas temperaturas en la Ribera entre las 14:00 y las 20:00 horas. Allí esperan temperaturas máximas cercanas a los 36 grados.
Por su parte, en Ipar Euskal Herria también estarán en aviso amarillo. Meteo France prevé temperaturas cercanas a los 30 grados en la costa y 33 en el interior.
El cambio llegará a partir del viernes por la tarde. Las previsiones indican que el viento cambiará al norte al anochecer y los cielos comenzarán a cubrirse de nubees.
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Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa
En el interior no se esperan grandes cambios este miércoles en las temperaturas máximas. El jueves se volverá a activar la alerta naranja antes del descenso térmico del viernes.
El calor no da tregua y las temperaturas mínimas alcanzan datos históricos
La noche ha sido tropical, sobre todo en puntos de la costa y la vertiente cantábrica. Cuatro estaciones meteorológicas de la CAV han registrado las mínimas más altas de su historia, no vistas ni siquiera en verano. Después, a lo largo del día, han sido varias las localidades que han superado los 35 ºC, a pesar de estar aún en mayo.
Alerta naranja por temperaturas altas para este miércoles y jueves
El Gobierno Vasco también activará el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales el miércoles y el jueves, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.
El calor sigue apretando: noches tropicales y máximas de hasta 36,6 grados
Las altas temperaturas han marcado la noche y la jornada del lunes en buena parte de Hego Euskal Herria. Varias localidades de Gipuzkoa y Bizkaia no han bajado de los 25 grados durante la madrugada y este martes se esperan máximas de hasta 36 grados, con ambiente muy caluroso y bochornoso. Sigue el aviso amarillo, al menos hasta el miércoles.
El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el miércoles
Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.
Aviso amarillo por temperaturas altas en la CAV hasta el martes y aviso por riesgo de incendio forestal
El aviso amarillo por temperaturas altas permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:00 horas. La semana que viene se prevé soleada y calurosa durante toda la semana en Euskal Herria.
La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
Eguraldia ofrece la segunda de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.
El calor continuará durante el fin de semana, aunque con menos intensidad
El ambiente seguirá siendo estable y soleado, con cielos despejados, y un episodio de calor poco habitual para finales de mayo. El Gobierno Vasco ha decretado el aviso amarillo para el domingo y el lunes por altas temperaturas.
Récord en las temperaturas máximas de mayo: Sopuerta alcanza los 39,1 ºC
Hoy se han alcanzado las temperaturas más altas recogidas en un mes de mayo desde que existen los registros. Lo han notado, sobre todo, en los valles del oeste de Euskal Herria, donde la sombra ha estado muy cotizada.