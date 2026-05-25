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El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el martes

Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.

GETXO (BIZKAIA), 22/05/2026.- Cientos de personas han acudido a la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia) este viernes, jornada en la que seis comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, se encuentran en aviso amarillo (riesgo importante) por altas temperaturas que pueden superar los 34-38 grados. EFE/ Miguel Toña
Playa de Ereaga. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Abisu horia indarrean egongo da beroagatik asteartera arte gutxienez
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EITB

Última actualización

El calor seguirá siendo intenso durante los próximos días en toda Euskal Herria, donde las temperaturas máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en una gran parte del territorio.

Así, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha ampliado hasta el martes los avisos amarillos por temperaturas altas y persistentes en la CAV, mientras que el lunes y martes ha añadido el aviso por alto riesgo de incendio forestal .

Predicción

Hoy el calor será muy sofocante en la vertiente cantábrica y en el litoral. Las temperaturas podrían superar los 35 ºC en muchos puntos de la mitad norte con un viento del sureste soplando con algo de intensidad. Las temperaturas a primeras horas serán también muy elevadas. Podría entrar la brisa en algunas zonas del litoral por la tarde. En el resto del territorio seguirán con temperaturas parecidas a los días precedentes, rondando los 30-33 ºC. Cielos despejados.

El martes no esperamos muchos cambios. De nuevo temperaturas muy altas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas volverán a superar los 35 ºC. El viento seguirá soplando del sureste y de nuevo no es seguro que consiga entrar la brisa en todos los puntos del litoral. Los cielos seguirán otra jornada más despejados.

Al menos hasta el fin de semana, el tiempo seguirá con la misma tendencia, aunque a partir del miércoles el viento del sur no será predominante.

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