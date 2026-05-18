La primavera vuelve a Euskal Herria y desde el jueves se superarán los 30 grados

La primavera vuelve a Euskal Herria, especialmente a partir del miércoles. Durante las jornadas del lunes y del martes los cielos se mantendrán nubosos, y las máximas rondarán los 20 grados. A partir del miércoles, sin embargo, las temperaturas aumentarán de manera clara y ya el jueves las máximas llegarán a superar los 30 grados.

Lunes

Durante este lunes predominarán las brumas y nieblas matinales. Según el pronóstico de Euskalmet, el cielo se mantendrá nuboso, con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto; por la tarde aumentará la nubosidad.

Existirá posibilidad de chubascos débiles y dispersos por la tarde. El viento, mientras, será flojo y variable, con brisas en la costa. Por la tarde, el viento se fijará del oeste o noroeste en el interior y se intensificará, con algunas rachas fuertes. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, con las máximas en moderado ascenso.

Martes

Brumas y nieblas matinales durante la jornada del martes, según el pronóstico de Euskalmet. Intervalos nubosos, sobre todo de madrugada y por la tarde. Posibilidad de chubascos débiles por la tarde, sobre todo en el este de Gipuzkoa. Viento flojo de componente sur de madrugada y a primeras horas, será del noreste por la tarde, con rachas fuertes. Las temperaturas seguirán en moderado ascenso, según el pronóstico de Euskalmet.

Miércoles

El miércoles continuarán las brumas y nieblas matinales. El cielo se mantendrá poco nuboso, con nubes altas. El viento será flojo, de componente sur, con rachas fuertes; brisa por la tarde.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas en moderado ascenso, según el pronóstico de Euskalmet.

Jueves

El jueves el cambio será más patente. El cielo se mantendrá poco o parcialmente nuboso, y las temperaturas aumentarán de manera claro. Las máximas llegarán a superar los 30 grados y las mínimas rondarán los 15 grados en Bilbao y Donostia/San Sebastián. En Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea, las máximas alcanzarán los 29 grados, y las mínimas no bajarán de los 12 grados. La tendencia se mantendrá de cara al fin de semana.