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Espectacular tormenta en Villava

atarrabia euria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euri erauntsi ikusgarria, Atarrabian
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EITB

Última actualización

La tormenta de la tarde de este lunes ha dejado una intensa granizada en Villaba. Tan sólo ha durado media hora, pero lo suficiente para anegar alguna de sus calles, como si fueran ríos. Afortundamente, ha amainado, ha salido el sol y las aguas se han encauzado al río Ulzama, sin mayores consecuencias. 

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