Tras 114 años, este 12 de agosto podremos volver a disfrutar de un eclipse total de sol

El 12 de agosto de 2026 se verá un eclipse total de sol en Euskal Herria, por primera vez después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.