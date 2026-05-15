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Desconvocan la huelga indefinida en Tubos Reunidos

La mayoría reunida hoy en la planta de Amurrio ha decidido que suspender la huelga y comenzar una fase de paros de 24 horas. De momento se han convocado dos jornadas de movilización, los días 26 y 28 de mayo.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Greba mugagabea bertan behera Tubos Reunidosen
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EITB

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La asamblea de trabajadores de Tubos Reunidos ha acordado suspender la huelga indefinida y pasar a una dinámica de paros de 24 horas, una decisión que, según ha explicado la portavoz Zuriñe Miranda, responde a que el proceso concursal “lleva a replantear la lucha” y marca la entrada de la plantilla en “una nueva fase”.  La mayoría del comité ha anunciado que, pese al fin de la huelga indefinida, se harán paros de 24 horas en las próximas semanas.

De momento se han convocado dos jornadas de huelga y movilización, los días 26 y 28 de mayo.

Precisamente el 26 de mayo la jueza ha citado al administrador concursal, a la dirección y a los sindicatos para ver qué medidas laborales se pueden tomar.

En ese contexto, se ha decidido también transmitir la suspensión de la huelga indefinida y la reincorporación del personal el lunes, tras 96 días de conflicto.

Sin embargo, la decisión de suspender la huelga ha generado división interna, ya que parte de la plantilla ha mostrado su disconformidad por no haberse realizado una votación y haberse adoptado el acuerdo directamente por el comité de empresa.

Desde el comité, el portavoz Oier Bidaurratzaga ha defendido la posición de la mayoría y ha subrayado que el proceso concursal “confirma lo que llevamos meses diciendo: que en Tubos Reunidos el problema nunca fue la plantilla ni las condiciones de trabajo, sino un problema financiero, industrial y de gestión”.

También ha criticado medidas anteriores al considerar que “el ERE, el cierre de la acería y la externalización de la logística no resolvían el problema de fondo de la empresa”, y ha añadido que algunas decisiones se habían presentado como imprescindibles para la viabilidad, algo que, según ha dicho, “hoy queda en suspenso”.

La situación de la empresa dio un giro el pasado 4 de mayo, cuando Tubos Reunidos solicitó ante un juzgado de Álava el concurso voluntario de acreedores para la sociedad y varias filiales tras constatar una “insolvencia inminente”.

Además, el pasado 7 de mayo, una asamblea impulsada por un 25 % de la plantilla y respaldada por UGT y CCOO acordó poner fin a la huelga indefinida por 232 votos a favor, una abstención y un voto en contra, de un total de 234 sufragios emitidos. Parte de esa plantilla ya se reincorporó esta semana a sus puestos de trabajo.

En los últimos días, el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ya había reconocido que era el momento de analizar si debía abrirse “otra fase de lucha”. Por su parte, ESK reclamó la retirada del ERE, actualmente suspendido, y advirtió de que los trabajadores “no van a regalar la única fuerza” que tienen.

Amurrio Economía

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