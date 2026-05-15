La asamblea de trabajadores de Tubos Reunidos ha acordado suspender la huelga indefinida y pasar a una dinámica de paros de 24 horas, una decisión que, según ha explicado la portavoz Zuriñe Miranda, responde a que el proceso concursal “lleva a replantear la lucha” y marca la entrada de la plantilla en “una nueva fase”. La mayoría del comité ha anunciado que, pese al fin de la huelga indefinida, se harán paros de 24 horas en las próximas semanas.

De momento se han convocado dos jornadas de huelga y movilización, los días 26 y 28 de mayo.

Precisamente el 26 de mayo la jueza ha citado al administrador concursal, a la dirección y a los sindicatos para ver qué medidas laborales se pueden tomar.

En ese contexto, se ha decidido también transmitir la suspensión de la huelga indefinida y la reincorporación del personal el lunes, tras 96 días de conflicto.

Sin embargo, la decisión de suspender la huelga ha generado división interna, ya que parte de la plantilla ha mostrado su disconformidad por no haberse realizado una votación y haberse adoptado el acuerdo directamente por el comité de empresa.

Desde el comité, el portavoz Oier Bidaurratzaga ha defendido la posición de la mayoría y ha subrayado que el proceso concursal “confirma lo que llevamos meses diciendo: que en Tubos Reunidos el problema nunca fue la plantilla ni las condiciones de trabajo, sino un problema financiero, industrial y de gestión”.

También ha criticado medidas anteriores al considerar que “el ERE, el cierre de la acería y la externalización de la logística no resolvían el problema de fondo de la empresa”, y ha añadido que algunas decisiones se habían presentado como imprescindibles para la viabilidad, algo que, según ha dicho, “hoy queda en suspenso”.